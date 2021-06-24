Израиль отложил открытие границ для иностранных туристов

Открытие Израилем границ для иностранных туристов, прибывающих в страну в индивидуальном порядке, решено перенести, сообщила канцелярия премьер-министра Нафтали Беннета.

Решение было принято в связи с быстрым распространением разновидности штамма «Дельта» в Израиле.

«Запрет иностранцам в разрешении на въезд в Израиль с туристическими целями будет продлен на один месяц – до 1 августа», – говорится в сообщении канцелярии премьер-министра, которое приводит РИА «Новости».

Ограничение не распространяется на группы вакцинированных путешественников из стран с низким уровнем заболеваемости, которые посещают страну с конца мая.

1 июня Израиль отменил большинство коронавирусных ограничений. Однако в среду власти Израиля вновь ужесточили требования по соблюдению карантина из-за вспышек заболеваемости коронавирусом в отдельных районах страны: в аэропортах снова нужно быть в маске, хотя уже неделю гражданам разрешили не носить ее в помещении.

Израиль закрыл границы для иностранных туристов в марте 2020 года. В мае этого года в страну прибыла первая группа иностранных гостей – 12 христианских паломников. С января по февраль 2021 года аэропорт имени Бен-Гуриона был полностью закрыт, в том числе для возвращающихся на родину израильтян.

В воскресенье минздрав Израиля внес Россию в список стран, в которые запрещено выезжать гражданам из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.