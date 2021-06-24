Кремль оценил призывы Меркель к диалогу с Россией

Кремль позитивно оценивает инициативы, направленные на восстановление диалога между Брюсселем и Москвой, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Инициативу оцениваем положительно. Президент (России Владимир) Путин является сторонником создания механизма диалога и контактов между Брюсселем и Москвой», – подчеркнул Песков, передает ТАСС.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Евросоюзу необходимо искать «прямой диалог» с Москвой. При этом, как сообщал ряд СМИ, в четверг ЕС может обсудить формат возможного саммита между лидерами союза и российским президентом.