Джастин Тимберлейк и Сэм Асгари поддержали Бритни Спирс после выступления в суде

В минувшую среду, 23 июня, в верховном суде Лос-Анджелеса состоялось долгожданное слушание по делу об опеке Бритни Спирс. 39-летняя певица, которая с 2008 года живет под контролем своего отца Джейми, потребовала вернуть ей право распоряжаться своей жизнью и выдвинула ряд обвинений в адрес отца и других родственников. 20-минутную речь, которую Бритни зачитала по телефону во время заседания, уже растащили на цитаты – подробно о ее выступлении мы рассказали здесь.

Фанаты певицы, неравнодушные интернет-пользователи и звездные коллеги Бритни остались в шоке от ее признаний. За несколько часов в сети появились десятки сообщений в ее поддержку. Одним из первых это сделал ее бывший возлюбленный, певец и актер Джастин Тимберлейк.

После того, что мы сегодня видели, мы все должны постоянно поддерживать Бритни. Вне зависимости от нашего прошлого, хорошего или плохого, того, как давно это было…то, что происходит с ней сейчас, просто неправильно. Ни одна женщина не должна быть ограничена в праве принятия решений по поводу собственного тела. Никто не обязан спрашивать разрешения на доступ к тому, ради чего он так усердно работал, – написал он в Twitter.

Также Джастин от себя и о лица своей жены Джессики Бил выразил надежду, что скоро она начнет жить так, как она хочет:

Джесс и я шлем нашу любовь, нашу абсолютную поддержку Бритни все это время. Мы надеемся, суд и ее семья поступят правильно и позволят ей жить как ей хочется.

Бритни Спирс и Джастин Тимберлейк

Также негласную поддержку выразил и нынешний партнер певицы – Сэм Асгари. В день суда фитнес-тренер опубликовал у себя в сторис селфи в футболке с надписью Free Britney (“Освободите Бритни”). От публичных речей и длинных постов в социальных сетях, как в прошлый раз, он решил воздержаться.

Сэм Асгари

Напомним, Бритни Спирс и Джастин Тимберлейк встречались с 1997 по 2002 год. После расставания Джастин написал одну из своих самых известных песен Cry Me a River – по его словам, на ее создание у него ушло всего два часа.

С манекенщиком и бодибилдером Сэмом Асгари Бритни познакомилась на съемках ее клипа Slumber Party, в котором Асгари сыграл роль главного героя, а Спирс – его соблазнительницы. Несмотря на то что на съемочной площадке от накала страстей летели искры, за ее пределами жаркая история продолжение получила не сразу – встречаться Спирс и Асгари начали только спустя 5 месяцев. Бритни рассказывала, что случайно обнаружила номер телефона Сэма у себя в сумочке и решила позвонить.

Я подумала: “Этот парень был очень милым”. Поэтому я позвонила ему. Он просто очень веселый, забавный человек, – вспоминала Спирс в интервью.

Бритни Спирс и Сэм Асгари