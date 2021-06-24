Мнение: Желтая звезда Бероева

Ну и это, конечно, надо бы воспроизвести – чтобы в ЖЖ БЫЛО:

“Российский актер и соучредитель благотворительного фонда «Я есть!» Егор Бероев пришел на церемонию награждения победителей всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ — Летопись победы» с нашитой на одежду желтой шестиконечной звездой.

Таким образом он решил выступить против принудительной вакцинации от коронавируса и дискриминации непривитых.

В своей речи он заявил:

«Я не вакцинировался от коронавируса. Некоторые мои знакомые и друзья вакцинировались. Это никогда не было причиной для ссор и споров. Мы взрослые люди, уважаем выбор друг друга. Но сегодня я проснулся в мире, где это стало опознавательным знаком: гражданин ты, или будешь находиться в резервации, можно ли тебе будет посещать учреждения и мероприятия, будешь ли ты пользоваться всеми правами и благами. У меня возникает вопрос: как мы, потомки победителей могли это допустить?».

«Не допустите разделения нас с вами, не допустите вражды между нами, — призвал он участников церемонии, встретивших его выступление аплодисментами. — Не допустите сегрегации общества на «умных» и «глупых», людей с синдромом Дауна и без него, белых и черных, евреев и не евреев, привитых и не привитых. Это однажды уже было. И наши деды заплатили за то, чтобы это не повторилось, кровью!».

Я смотрю, в соцсетях (официальные СМИ, понятно, обходят “выходку” Бероева молчанием) развернулась кровавая битва на диванных подушках: многие неожиданно дико оскорбились за… евреев – мол, да как этот актеришка может сравнивать! Там евреев в крематорий отправляли, а тут всего лишь с работы увольняют, жениться не дают и в столовые не пускают, а также в электрички и автобусы!

На это можно возразить хотя бы то, что евреев ведь тоже не сразу стали отправлять в крематории. Сначала им просто “рекомендовали” носить на одежде куар-код желтые звезды.