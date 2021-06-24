 

В РФ в 2022 году начнется массовое производство электрокаров

24.06.2021, 12:06, Разное
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В РФ в 2022 году должно начаться массовое производство электрокаров. Планируется выпустить более трех тысяч таких транспортных средств.
Для реализации данных целей нужны внушительные суммы денежных средств. Имеется информация, что общий бюджет данной программы увеличен до 803 миллиардов рублей. Кроме производства самих электрокаров, необходимо позаботиться о достаточном количестве зарядных станций.

Пока финансирование данного проекта не согласовано. Его реализация будет обговариваться в Минпромторге РФ. Также отсутствует информация о конкретных моделях, которые планируется выпустить, пишет портал «Глобал. МСК».



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