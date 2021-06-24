Ученые работают над исследованием развития коллективного разума

При объективном рассмотрении периода в истории Земли, предварившего появление современного человека, можно заметить необыкновенную неустойчивость климатических условий с множеством катаклизмов. Принято считать, что именно наличие тяжелых условий, сыграло ключевую роль в развитии человечества.

В научной работе, опубликованной в Cambridge Archaeological Journal, приведена необычная гипотеза, рассматривающая когнитивную эволюцию человека. В научном мире она получила название «Дополнительное познание». В ней говорится, что, адаптируясь к скорым изменениям окружающей среды, сообщества первых людей демонстрировали ускоренное развитие, приобретая особый, дополняющий друг друга, образ мышления.

По словам руководителя исследования доктора Хелена Тейлора, научного сотрудника Института археологических исследований Кембриджа, система дополнительного познания подобно эволюции функционирует на генетическом уровне, но влияя не на аспекты физической адаптации, а ложится в основу невероятных способностей людей, проявляющихся в создании поведенческих, культурных и технологических способностей. Она раскрывает тайну возникновения и развития уникальной человеческой способности, такой как язык.

Наличие дополнительного познания объясняет невероятный уровень культурного наследия нашего вида, а также помогает дать объяснение процесса возникновения языков. Язык играет роль вспомогательного инструмента в развитии человечества. Он является главным средством содействия в приобретении совместного опыта когнитивного развития, выступая как механизм системы дополнительного познания. Именно наличие дополнительного познания ранее позволяло людям приспосабливаться к трудностям в разных условиях окружающей среды. И, скорее всего, ему человечество обязано своим успешным развитием.

Источник: planet-today.ru