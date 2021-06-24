 

Меркель: Евросоюз должен наладить прямой контакт с Путиным

24.06.2021, 12:04, Новости дня
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“Одновременно с этим нам нужно определить повестку общих стратегических интересов. К примеру, в области защиты климата, в сфере мира и безопасности, в вопросе решения кризисов в Ливии и Сирии”, – сказала Меркель.

Она также сказала, что отвечать на “действия РФ” нужно не только США, но и Европейскому союзу.

“Без сомнений, ЕС ввиду своей территориальной близости и ответственности перед странами Восточного партнерства, Украиной или Белоруссией, странами Восточных Балкан должен искать надлежащий ответ на российские действия. Я считаю, что ЕС должен искать прямой контакт с Россией и российским президентом. Недостаточно, когда американский президент говорит с российским. Я это приветствую, но ЕС сам должен создать переговорные форматы”, – заявила канцлер.

Контекст:

Отношения ЕС и РФ испортились после аннексии Крыма и начала вооруженной агрессии на востоке Украины в 2014 году. 

В отношении России действует несколько санкционных пакетов Евросоюза. Часть из них связана с посягательством на территориальную целостность, независимость и суверенитет Украины. Кроме того, ЕС вводил санкции против граждан РФ и российских организаций за кибератаки и арест российского оппозиционного политика Алексея Навального.

23 июня сразу несколько СМИ сообщили о желании Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона пригласить Путина на саммит лидеров стран ЕС.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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