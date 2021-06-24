“Это не ваше дело”. Мика Ньютон высказалась в адрес людей, которые постоянно спрашивают ее о беременности

“Меня постоянно спрашивают. Честно говоря, я не понимаю таких людей. Прежде чем задать этот вопрос, подумайте дважды, потому что, во-первых, женщина может просто набрать вес, во-вторых, у кого-то могут быть проблемы со здоровьем и он не хочет об этом говорить”, – написала артистка.

Она отметила, что прежде чем задавать такие вопросы, надо подумать, что у женщины, например, могут быть проблемы с фертильностью.

“Возможно, она вообще не может иметь детей или кто-то просто не хочет детей. И это не ваше дело. Так что, пожалуйста, проявите немного воспитания и никому не задавайте этот вопрос. Когда кто-то захочет поговорить об этом, он сам скажет”, – резюмировала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Mika Newton (@mikanewton)

Контекст:

Мика Ньютон (настоящее имя Оксана Грицай) родилась в 1986 году в городе Бурштын Ивано-Франковской области.

В 2011 году она представляла Украину на конкурсе “Евровидение”, заняв четвертое место. В том же году певица переехала в США.

В 2018 году артистка вышла замуж за владельца американского модельного агентства Saint Agency Криса Сааведру. О помолвке с ним Ньютон сообщила в сентябре 2017 года.

В сентябре 2020 года певица призналась, что перенесла несколько операций после того, как у нее выявили рак яичника. По словам артистки, после выздоровления ей необходимо проходить осмотр каждые три месяца.

В феврале 2021 года певица призналась, что их главная с мужем цель – стать родителями. “У меня все, что нужно, осталось, ничего не “потравили”. Поэтому мы знаем, что будем родителями. Наша главная мечта – родить своих, биологических. Но если сверху “захотят”, чтобы мы подарили кому-то семью и пошли в детский дом, я также к этому открыта”, – заявила тогда артистка.

—