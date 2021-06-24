Глава НАПК: Мы не считаем, что нужно бороться с олигархами

“В НАПК, может это для вас будет странно звучать, но мы не считаем, что надо бороться с олигархами. […] Потому что мы должны в первую очередь за счет тех мер, которые есть также в [антикоррупционной] стратегии, создать такие условия, правила, при которых не будет у тех или иных лиц, которых мы называем олигархами, мотивов конкурировать за власть, мотивов захватывать власть”, – сказал он.

Глава НАПК считает, что “попытки захватить власть теми или иными игроками” есть сегодня потому, что есть понимание: “если ты не захватишь, захватит твой конкурент”.

“Поэтому только когда власть в Украине станет субъектной, не будет необходимости у олигархов ее захватывать. А значит, не будет необходимости у власти бороться с олигархами. При внедрении равных правил для всех олигархи просто автоматически станут обычным крупным бизнесом, а большой бизнес действительно нужен Украине, как и любой другой стране”, – объяснил Новиков.

Он считает, что законопроект “об олигархах” способен преодолеть коррупцию, и заявил о готовности его выполнять, если Верховная Рада его примет.

Контекст:

15 апреля 2021 года на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) президент Украины Владимир Зеленский анонсировал разработку “фундаментального законопроекта о статусе олигарха в нашей стране”. По его словам, законодательная инициатива нацелена, в частности, на то, чтобы олигархи не могли влиять “на выбор страны, на экономику, на законы, на Верховную Раду”.

14 мая секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что, по его мнению, под действие разрабатываемого закона об олигархах подпадает 13 человек, возможно, больше. Их фамилии Данилов назвать отказался.

Законопроект об олигархах внесли на рассмотрение Верховной Рады 2 июня. Согласно документу, олигарх отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на СМИ; является конечным бенефициарным владельцем субъекта хозяйствования или монополистом на общегосударственном товарном рынке и в течение года поддерживает или усиливает это положение; стоимость активов превышает миллион прожиточных минимумов.

В случае внесения бизнесмена в реестр олигархов ему будет запрещено участвовать в покупке объектов большой приватизации, финансировать политические партии. Кроме того, чиновники должны будут сообщать о контактах с олигархами, а сами бизнесмены – подавать декларацию в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Партия “Слуга народа” анонсировала не менее семи дополнительных законопроектов о регуляции деятельности олигархов в Украине, среди них – об антимонопольном законодательстве, изменениях к закону о политических партиях.

Зеленский 4 июня анонсировал вынесение на всеукраинский референдум вопроса о статусе олигархов.

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