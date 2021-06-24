“По две ягоды на ладонь, по три уже не помещаются”. Комаровский показал гигантскую клубнику

“Мои друзья в деревне под Харьковом выращивают бройлерную клубнику. Каждый год мы в этой деревне встречаемся и едим эту огромную, толстую, сладкую клубнику с мороженым – такая вот прекрасная традиция! В этом году чуть было не сорвалось – холода и дожди мешали, но все-таки дождались! Пришла жара, а вместе с жарой подросла клубника”, – подписал он снимок.

По словам Комаровского, клубника с мороженым – его любимая еда.

“Мы тоже сегодня такую уплетали. Размерчик – по две ягоды на ладонь, по три уже не помещаются”, – отреагировали на фото подписчики доктора.

“Ох, ничего себе клубничка”, – прокомментировали публикацию пользователи сети.

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Публикация от Евгений Комаровский (eok) (@uakomar)

Контекст:

Евгений Комаровский окончил педиатрический факультет Харьковского медицинского института. Кандидат медицинских наук.

С 1991-го по 2000 год был заведующим инфекционным отделением Харьковской областной детской инфекционной клинической больницы. В 2006 году открыл консультативный медицинский центр “Клиником” в Харькове.

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