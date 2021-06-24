В Минкульте подготовили брошюру с советами на случай войны с Россией

“Противостоять панике, которую регулярно провоцирует агрессор – Российская Федерация, позволяет осведомленность, как действовать в чрезвычайных ситуациях”, – говорится в описании. Отмечается, что в брошюре собраны практические советы, что делать в случае военных действий, а также рекомендации по информационной безопасности.

“Недавняя эскалация на границах Украины обнаружила огромный запрос на практические советы, как действовать обычным людям. Страх и паника, как известно, являются лучшим основанием для проведения дезинформационных операций”, – заявила руководитель Центра страткомуникаций и информбезопасности Любовь Цыбульская.

Цыбульская отметила, что в этой брошюре речь не идет о какой-то абстрактной угрозе, в ней четко называют Россию агрессором и оккупантом.

За основу книжки взяли аналогичную шведскую брошюру и дополнили советами на основе украинского опыта. В разработке участвовали Госслужба по чрезвычайным ситуациям, Минобороны и общественные организации. Оригинальные иллюстрации для брошюры создал известный иллюстратор Александр Грехов.

Фото: mkip.gov.ua

Брошюра будет распространяться и онлайн, и в печатном виде. Будет объявлен тендер, и напечатано около 100 тыс. экземпляров. В первую очередь их собираются распространять в южных и восточных областях Украины.

Брошюру планируют перевести на русский, крымскотатарский и английский. Скачать онлайн-версию брошюры на украинском языке можно по ссылке.

https://www.facebook.com/StratcomCentreUA/posts/140850651448257

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