Le Figaro – «ужасная бессмыслица, изолирующая Великобританию» — еврокомиссар оценил последствия брексита в пятилетнюю годовщину референдума

Ровно пять лет спустя после проведения в Великобритании референдума о выходе из ЕС еврокомиссар Тьерри Бретон в интервью Le Figaro назвал брексит «ужасной бессмыслицей». По словам европейского чиновника, британская экономика сильно пострадала от выхода из Еврооюза, а зависимость Соединённого Королевства от Европы только усилилась. На взгляд еврокомиссара, сегодня Великобритания находится в состоянии напряжённости и изоляции.



Reuters

23 июня 2016 года 51,8% британцев проголосовали за выход из Евросоюза, напоминает Le Figaro. Ровно пять лет спустя и через шесть месяцев после окончательного вступления в силу разрыва отношений еврокомиссар Тьерри Бретон в интервью газете назвал брексит «ужасной бессмыслицей, которая изолирует Великобританию».

Как напоминает издание, еврокомиссар по внутреннему рынку сделал «почти не завуалированное» предупреждение британцам о необходимости соблюдать соглашения, подписанные 24 декабря 2020 года. Однако правительство Бориса Джонсона продолжает откладывать осуществление «ирландского протокола», предусматривающего контроль за товарами, которыми обмениваются Великобритания и Северная Ирландия, отмечает Le Figaro. Во вторник ответственный за отношения с ЕС британский чиновник Дэвид Фрост вновь изъявил желание увидеть «более прагматичный подход Европейского союза» по этому вопросу.

«Соглашение было подписано обеими сторонами. Теперь его необходимо осуществить в полном объёме, как того хотели британцы. Мы абсолютно точно не будем возвращаться к тому, что было подписано. Прагматизм был тогда», — возразил на это Тьерри Бретон. По его словам, торговое соглашение, которое устанавливает торговлю без квот и таможенных пошлин, «находится под угрозой из-за неспособности Бориса Джонсона выполнить его». При этом текст позволяет европейцам вновь вводить таможенные пошлины. Хотя Бретон воздерживается от упоминания возможной торговой войны, еврокомиссар заверяет, что «ничего не исключает».

Бретон также заявил о готовности Европы проявить солидарность с Соединённым Королевством в вопросах поставки вакцин перед лицом распространения нового штамма коронавируса «дельта». Хотя Великобритания и обвиняла ЕС в так называемой блокаде вакцин, Европейский союз доставил в страну почти 40 миллионов доз препарата AstraZeneca, напоминает Бретон. Это зависимость, которую «народ, а возможно, и британское правительство не почувствовали», и она может обостриться в случае необходимости третьей дозы, предупреждает европейский чиновник.

«Великобритания больше, чем когда-либо, зависит от Европы, — уверен Тьерри Бретон. «Мы придём на помощь, как мы делали это с вакцинами, но в соответствии с подписанными соглашениями — они должны соблюдаться», — подчеркнул еврокомиссар. Иными словами: без полного применения Договора о свободной торговле возможностей для сотрудничества нет, поясняет газета.

Тьерри Бретон «резонно напоминает», что в прошлом году Великобритания зафиксировала «худший экономический спад среди стран «Большой семёрки», продемонстрировав рецессию на уровне 10%. Он также не упустил случая указать на конкретные последствия брексита, а именно: «стремительное падение объёмов торговли между Великобританией и ЕС». Британский экспорт в Европу в первом квартале снизился на 18%, в сфере текстильной промышленности падение составило 63%, в пищевой промышленности — 36% (а для свежих продуктов — 90%), в автомобильной промышленности — почти 20%.

Еврокомиссар также высмеял триумфальное объявление Лондона о заключённом соглашении о свободной торговле с Австралией. Его объём составил всего £14 миллиардов по сравнению с £660 млрд, которые страна получала от торговли с ЕС. Кроме того, это единственная новая сделка со времён брексита, напоминает издание.

Бывший французский бизнесмен и министр, ныне находящийся в Брюсселе, также возмущён «недостойным великой страны» обращением с европейскими гражданами, которых британские власти останавливают на границе или, по некоторым данным, помещают в центры содержания под стражей.

Все это выдаёт в Великобритании образ «страны, находящейся в напряжённости» и «всё более изолированной» в геополитическом плане, вопреки провозглашённым амбициям «Глобальной Британии», полагает Бретон. «Это нелегко, после того как ты была великой империей, стать обычной страной», — замечает еврокомиссар.