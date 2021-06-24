Guardian – никаких предупредительных выстрелов — у Британии своя версия инцидента с эсминцем в Чёрном море

Как заявило российское Министерство обороны, в среду утром британский эсминец HMS Defender покинул её территориальные воды в Чёрном море после того, как вблизи корабля были произведены предупредительные выстрелы и сброшены четыре осколочно-фугасные бомбы. При этом Великобритания утверждает, что никаких выстрелов не было. В то же время её министр обороны Бен Уоллес добавил, что активность РФ была лишь частью заранее запланированных учений.



Reuters

Великобритания отрицает заявления РФ о том, что в Чёрном море в среду утром, когда британский военный корабль HMS Defender отплывал от побережья спорной территории Крыма, были произведены предупредительные выстрелы, пишет британская газета The Guardian.

Министерство обороны Великобритании заявило, что «предупредительные выстрелы по эсминцу не производились». Это противоречит заявлению российского оборонного ведомства, в котором говорится о произведённых выстрелах и о том, что военный самолёт сбросил четыре бомбы по соседству с кораблём.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сказал, что HMS Defender осуществлял «обычный транзит из Одессы в Грузию через Чёрное море», используя «международно признанный коридор разделения движения», который корабль покинул примерно в 9:45 утра по британскому времени.

Британский министр добавил, что «российские суда следили за его проходом», и намекнул на то, что активность РФ была частью заранее спланированных учений. Уоллес сказал, что экипаж корабля HMS Defender был поставлен в известность об учениях «в непосредственной близости от корабля».

Источники в Министерстве обороны добавили, что РФ проводила артиллерийские учения и, помимо этого, в данном районе также проходили учения авиации. Российские военные заранее предупредили HMS Defender и другие корабли, присутствующие в этом районе, считает британская газета со ссылкой на военное ведомство Великобритании.

По сообщению российской стороны, инцидент произошёл вблизи мыса Фиолент, входящего в число достопримечательностей на побережье Крыма. РФ аннексировала* Крымский полуостров в 2014 году, что было осуждено Западом, который до сих пор считает Крым украинской территорией, пишет The Guardian.

Министерство обороны РФ заявило, что вскоре после этого HMS Defender покинул российские воды, рискнув проникнуть в них на расстояние до 2 миль (3 км).

«Эсминец был предварительно предупреждён о применении оружия в случае нарушения государственной границы Российской Федерации. На предупреждение он не отреагировал», — сказано в сообщении Министерства обороны России. Также в ведомстве добавили, что российский бомбардировщик Су-24 выполнил предупредительное бомбометание, сбросив неподалёку от эсминца четыре осколочно-фугасные бомбы.

Инциденты с участием самолётов или кораблей часто происходят у границ России, особенно во время обострения напряжённости в отношениях с Западом, но редко приводят к открытому огню, отмечает издание.

Ранее в июне Королевские ВМС заявили, что корабль HMS Defender «отделился» от ударной группы, проводившей операции НАТО в Средиземном море, чтобы выполнить «свой собственный набор задач» в Чёрном море.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что предупредительные выстрелы РФ свидетельствуют об агрессивной и провокационной политике, представляющей угрозу для Украины и её союзников. «Явное подтверждение позиции Украины: агрессивные и провокационные действия РФ в Чёрном и Азовском морях, оккупация и милитаризация Крыма представляют постоянную угрозу для Украины и её союзников, — написал он в Twitter. — Нам нужно новое качество сотрудничества между Украиной и союзниками по НАТО в Чёрном море».

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).

