 

Володин призвал жестко пресекать бизнес по торговле справками о вакцинации

24.06.2021, 11:56, Разное
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Председатель ГД назвал ситуацию с коронавирусом тревожной: в Москве и ряде регионов введены новые меры безопасности. Если нет противопоказаний, лучше защитить себя – для этого есть вакцина, отметил спикер.

Он добавил, что против продавцов поддельными сертификатами уже возбуждены уголовные дела. Подозреваемые задержаны.

“Шустрых «бизнесменов», рассчитывающих разбогатеть на пандемии, ждет наказание», — подчеркнул председатель Госдумы.

Володин напомнил, что липовая справка не вырабатывает антитела. Если человек кого-то заразил, то ему придется за это отвечать, написал Володин.

“Не себя обманывает. Ставит под угрозу жизнь и здоровье близких, знакомых, посторонних людей», — считает председатель ГД.

Он призвал жестко пресекать нелегальный бизнес по торговле поддельными медицинскими документами. Граждане, в свою очередь, должны не покупать липовые сертификаты, заключил спикер.



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