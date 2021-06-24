Володин призвал жестко пресекать бизнес по торговле справками о вакцинации

Председатель ГД назвал ситуацию с коронавирусом тревожной: в Москве и ряде регионов введены новые меры безопасности. Если нет противопоказаний, лучше защитить себя – для этого есть вакцина, отметил спикер.

Он добавил, что против продавцов поддельными сертификатами уже возбуждены уголовные дела. Подозреваемые задержаны.

“Шустрых «бизнесменов», рассчитывающих разбогатеть на пандемии, ждет наказание», — подчеркнул председатель Госдумы.

Володин напомнил, что липовая справка не вырабатывает антитела. Если человек кого-то заразил, то ему придется за это отвечать, написал Володин.

“Не себя обманывает. Ставит под угрозу жизнь и здоровье близких, знакомых, посторонних людей», — считает председатель ГД.

Он призвал жестко пресекать нелегальный бизнес по торговле поддельными медицинскими документами. Граждане, в свою очередь, должны не покупать липовые сертификаты, заключил спикер.