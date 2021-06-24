Мнение: Письмо: “Подcнял корону равенства”

Друзья, от комментаторов пришло много писем после моего предложения.

Будем разбирать их вместе. То есть сначала вы, самостоятельно, а я – по ходу разбора.

Если вы – автор, не переживайте, что что-то важное укроется от взгляда комментаторов.

Если укроется, я задам наводящий вопрос.

И если комментаторы в другую степь двинутся, я остановлю.

Нет особой разницы, я разбираю или мои комментаторы, пока это в моем блоге и под моим контролем.

Вот в этом письме автор несколько ситуаций привел на любовном фронте.

Разбирайте его ошибки, если увидите. Но и хорошие моменты, если есть, тоже отмечайте.

kremen_al

Здравствуйте, Эволюция!

Спасибо за предложенную комментаторам возможность написать. Вы опубликовали несколько моих писем ранее, последнее https://evo-lutio.livejournal.com/1256016.html

Сейчас у меня нет запроса на конкретную ситуацию, скорее на проблему в целом.

С момента прошлого письма было несколько историй, как кажется, с потенциалом, но в итоге без развития.

Сразу после того расставания я хотел как можно скорее отвлечься на других девушек, быстрее выйти из своих пиз-страданий, перестать перебирать в голове ошибки прошлого.

Первая история про А. в сентябре-октябре прошлого года. Мне тогда было 30, ей 29. Она из общей компании и давно мне нравилась. Полтора года назад мы вместе стали крестными дочки у общих друзей, и после этого стали больше общаться. В прошлом профессиональная балерина, сейчас подрабатывает уроками и небольшими ролями в кино и театре. Красивая, волосы самого светлого из возможных оттенков, со спортивной фигурой.

Мы много переписывались в первый карантин в апреле-мае прошлого года, но я был еще в тех отношениях и ничего не инициировал. В сентябре я позвал её в театр, спектакль перенесли, предложил просто в ресторане посидеть. Выпили вина, поели гуся, целовались на улице.

Потом я позвал её приехать ко мне.

А.: Если тебя не смутит, что мы попьем чай или типа того и не будет супер секса, то могу выходить.

Я: Выходи, конечно))

Я приготовил ужин, поели, выпили вина. Из-за месячных был только петтинг и как-то сумбурно. Я всегда действовал по принципу, что если приятная девушка оказалась рядом, надо приставать, а на нет – кивать и продолжать приставать, но в той ситуации, возможно, было неуместно и я передавил. Мне надо было на работу утром, вызвал ей такси до дома. Скомканное получилось впечатление от вечера.

Затем предложил вместе сводить 5-летнюю дочку общих друзей в зоопарк.

А. написала: Нам с тобой надо пообщаться на тему нравственных ценностей. Мне перестать блудить. Тебе тоже разобраться со своими страстями. И не заниматься ерундой. У нас с тобой совсем другие задачи в приоритете. При всем моем понимании обычных человеческих потребностей и инстинктов.

Я: Если тебе всё это кажется ерундой, мы можем общаться как раньше. Я ничего не тяну. Ты мне нравишься, давно нравилась, но кто-то из нас постоянно был в отношениях. Сейчас нет. И ты так пишешь блудить, как будто мы в клубе познакомились, а не давно знаем друг друга.

А: Это не ерунда. Для меня это неожиданность.

Потом ответила про блудить: Я вижу это более сложно. Это один из элементов духовного развития человека на пути к святости.

Потом спросила, что насчет «аренды» ребенка.

Пошли в зоопарк. Дочка друзей маленький ангел и немного похожа на А. Был прям такой классный семейный день. Шли за руку всё время, целовались, пока ребёнок залипал на животных, вместе ловили её на детской площадке. После вернулись к друзьям – родителям девочки и вчетвером пили вино и веселились как обычно. Тут небольшая ремарка: у этого моего друга довольно специфическое чувство юмора. В тот вечер он начал цитировать какие-то фрагменты из рэп-батлов, мне было весело, А. первое время улыбалась, а потом со словами «я не могу больше эту х-ню слушать» пошла собираться.

Я не пошел её провожать. Мне казалось, что друг не сделал ничего особенного и это гиперреакция. К тому же, не хотел уходить так рано и какую-то обиду другу выказывать, он в общем-то всегда так себя ведет и раньше А. на это так не реагировала. Сейчас не уверен, что поступил верно.

После этого всё постепенно сошло на нет. Мы сходили в театр, спектакль выбирала она, я, если честно, почти ничего не понял, что-то тупил про атмосферу на вопрос «как тебе».

Был как-то случай, когда я её звал приехать и сокровищно сказал что-то типа «будет весело», на что она ответила «нахер мне твое веселье».

Наверное, было справедливо, но у меня как-то мотивация пропала что-то делать после этого.

Через некоторое время согласилась приехать, я предлагал вызвать ей такси до меня как будет готова. Через пару часов написала «давай завтра», а на завтра «что-то мне лень ехать куда-то», я ответил «забей короче». И мы окончательно вернулись в формат общей компании без личного общения.

Следующая история про Н.

От неё пришло сообщение в личку ЖЖ после прошлого письма: «Ты написал, что катаешься на велике, я тоже и я недавно переехала в Москву, давай покатаемся, если хочешь».

Я попросил ссылку на соцсети, увидел красивую девушку, куча фоток из походов, немного пообщались – ровесница, работает в айти, переехала из Питера. СЗ её рефлексировал высоко еще до встречи. Был уже ноябрь, погода испортилась. Поэтому вместо великов сходили на несколько свиданий – погулять, в планетарий и смотреть на гигантские тыквы в ботаническом саду рядом с моим домом.

Я каждый раз предлагал довезти её до дома на каршере после прогулок, она отказывалась «ой, да зачем». После тыкв гуляли по моему району, говорю: вот, здесь живу, может зайдём ненадолго?

Н.: Зачем мы будем к тебе заходить?

Как мог попытался отреагировать без кислых щей, проводил её до метро, поцеловались в первый раз.

Временами чувствовал, что мне с ней тяжело. Например, в другой раз, когда мы ждали у светофора и я её поцеловал, она что-то говорила, что вот скоро зеленый загорится, ну и остальное «зачем ты будешь меня провожать, зачем мне к тебе заходить, вот я приеду к тебе, и что мы будем делать?». Если бы она отказываясь говорила что-то вроде «ты мне нравишься, но еще не время» или что-то такое, я бы нормально воспринял, а вот за этим зачем и почему мне не удавалось оценить обратную связь.

Если бы это было чужое письмо, я бы написал, что парень в короне Сокровища, не видит, что просто не особо ей нравился. Такие же мысли были и в отношении себя. И после слива в прошлых отношениях, я чувствовал, как будто прививку, чтобы больше не сливаться – то есть был гораздо ближе к тому, чтобы отморозиться, чем к тому чтобы преследовать. И очень тяжело давался поиск баланса между этими крайностями. Временами я переставал писать, но она писала что-то сама и мы опять достаточно живо общались.

Потом она заболела ковидом. Всё время пока сидела на карантине я ей активно писал, звонил каждый вечер, подолгу болтали. Через её подруг в соцсети узнал адрес и отправил цветы.

Общались всё теплее, что-то вроде «хотел бы сейчас быть рядом с тобой», «да, я бы тоже хотела».

Она выздоровела, я позвал её в гости. Она вместо этого предложила погулять. К тому моменту у меня уже было ощущение, что перевложился, не понимаю её действий, надоело это, и я написал, что не хочу по улицам шароёбиться, тем более в ноябре. Позвал её к себе на настолки в компании моих друзей, она сразу не прочитала и было уже поздно. В итоге в тот день не встретились.

Еще через неделю всё-таки договорились сходить на каток, там она сказала что-то в духе «мы разные», предложила дружить, я отказался и на этом всё.

Была история с Тиндера с красивой и очень интересной девушкой-сценаристом Л., ей 28.

Она не возражала, чтобы я её подвозил-провожал, общение было неплохое, насколько могу судить. Много рассказывала про свою работу, мне было интересно слушать. На втором свидании целовались у её подъезда. Казалось, всё развивается неплохо. Потом я звал встретиться еще, она писала, что не может. После второго предложения я замолчал.

Через несколько дней она написала: «Ничего личного, но у меня заболели сейчас несколько друзей, и я вообще хочу ограничить все контакты, извини», я ответил «да, я уже понял, без проблем».

Наверное, нужно было выразить сожаление, а у меня ответ получился туповатый. И это «без проблем» прозвучало как будто ей нужно моё согласие, чтобы прекратить общение и в то же время отмороженно – типа не особо и хотелось, а на самом деле хотелось. Если бы сформулировал иначе, наверное, была бы возможность ей написать, когда пандемия стихла.

Еще похожая история, тоже с Тиндера.

Девушка К., 29 или 30 – не помню. Её ОЗ, наверное, повыше моей была, работа у нас сопоставимая, живет в том же районе, но в элитной новостройке, а я в типовом доме. Ей родители купили, но тем не менее. Я сразу понимал, что мало шансов и некомфортно себя чувствовал от этого.

После 3 свиданий – рестик, каток, кино – каждый раз провожал или подвозил её до дома. В машине первый раз поцеловались. Я позвал её к себе на ужин, согласилась. За час до, когда я был в разгаре приготовлений, написала «извини, я отравилась, сегодня не получится».

Я быстро ответил «Понятно, выздоравливай! Блин, я уже почти всё приготовил( Может завтра получится, если тебе лучше будет?»

Перечитал сообщение, ужаснулся уровню сокровищности и фокуса на себе. Она ничего не ответила, я тоже больше не писал.

Еще одна история, девушка Д., 28 лет. Тоже симпатичная с хорошей работой. Я увидел у неё в Тиндере фотку с футбола, оказалось, что болеем за одну команду. На этой почве хорошо пошел диалог.

Поужинали и попили вина на 1 свидании, и она меня сама спросила «Ты говорил, что отсюда за 15 минут до дома доходишь, как?»

Я больше в шутку предложил показать маршрут, но мы по нему реально пошли. Когда подошли к подъезду, говорю – пойдем вид из окна покажу. Я не готовился, но благо какая-то бутылка вина и сыр дома оказались. Когда я начал приставать, сказала только «блин, знала бы, что будет секс, надела бы белье посимпатичнее». Потом она спала до 12, я приготовил завтрак, она сказала, что не хочет есть. Был еще секс, и она уехала.

Я в тот же день попытался накидать шаров и предложил встретиться через пару дней, на что она ответила: «Слушай, было классно, правда, но давай остановимся на единственном свидании». И чуть позже написала еще: «Давай весной, когда будет тепло и мне не будет все так лень, я напишу тебе и сходим на футбол, ок?». Я ответил «хорошо», весной она не написала.

Было несколько историй, которые развивались лучше, доходило до секса через несколько свиданий и новых встреч после, но там девушки мне нравились меньше, и я переставал писать через пару ночевок.

Одна, когда я начал приставать к ней дома, сказала «ты понимаешь, что ты меня насилуешь». Я сказал «ок» и ушел на кухню ужином заниматься. В итоге мы переспали в тот вечер после, я вызвал ей такси, спросил, добралась ли. И больше не писал, она тоже.

Параллельно с описанными выше историями я периодически встречался с девушкой Я. Ей 25, красивая, несколько тысяч подписчиков в инсте и там же по 20 сторис в день про каждый свой шаг, фотки в белье и т.п. Это всё меня раздражало бы, если бы мы полноценно встречались, а так – по фигу. Подолгу проводить с ней время мне не хотелось. Поэтому совместного проживания и серьезных отношений я не видел, и когда она спросила, что я думаю о нашем будущем, сказал, что пока не готов к развитию и предложил остаться друзьями пару месяцев назад. Эту историю я приплел, чтобы не было ощущения одних фэйлов.

Пытаюсь честно сформулировать свой запрос: как перейти от стартовой небольшой симпатии ко мне (если, конечно, она вообще есть) от девушек, которые мне очень нравятся, к отношениям?

Не хочу бахвалиться, как в прошлом письме, но мне кажется, что объективно подтянул имидж – подкачался за год с размера М до L, подкупил одежды. Квартира и так была в неплохом состоянии, но еще кое-что улучшил. Как кажется, подснял корону равенства и поначалу общение и первое сближение складываются неплохо. Я всё инициирую, оплачиваю, провожаю, отправляю цветы и т.д. Сделал хорошие фотки и достаточно много лайков от красивых и интересных. Переписка не всегда идет нормально, часто чувствую, что спонтанности не хватает и унылые диалоги быстро сходят на нет. Но если получается за что-то в общении зацепиться и доходит до свидания, девушки в основном не против встретиться со мной второй-третий раз, но дальше развитие буксует.

В чем моя проблема?

Спасибо!

С уважением.