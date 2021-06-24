Мнение: Дефицит

Как обычно. Не успели объявить тотальную вакцинацию под угрозой репрессий и расстрелов, как вакцина закончилась.

В Екатеринбурге закончился первый компонент вакцины «Спутник V». Информацию об этом официально подтвердил губернатор. — Многие переживают, что вакцина от коронавирусной инфекции сегодня закончилась в торговых центрах и поликлиниках. Рассказываю, что происходит в реальности: в Свердловской области осталось меньше 20 тысяч доз вакцины, в Екатеринбурге ее нет совсем — все оставшиеся дозы распределены между теми, кто давно записался в очередь на прививку, — сообщил Евгений Куйвашев.

Ну, то есть, понятно, ее подвезут, но сам факт того, что приходится все делать с колес, говорит как о состоянии российской промышленности, которая неспособна создать резерв (и это при том, что темпы вакцинации настолько низкие, что приходится терроризировать население, чтобы его подбодрить). Путин грозился завалить весь мир, но тут даже на свое население не хватает. Впрочем, обычная история – где те 2300 "Армат", которые уже полтора года должны стоять в войсках?

С другой стороны дефицит вакцины говорит о том, что террор был объявлен тоже с колес. То есть – еще вчера все было как обычно, но тут пришел грозный начальственный удар кулаком по столу, все забегали, а вакцины-то и нет. Никто не был готов к такому развитию событий. У нас ведь всегда зима наступает внезапно.

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