Главком ВМФ назвал безумием действия британского эсминца у берегов Крыма

Военно-морской флот (ВМФ) РФ действовал грамотно и безопасно в ходе инцидента с британским эсминцем в Крыму, сообщил главком ВМФ адмирал Николай Евменов.

«Наш флот действовал в первую очередь грамотно, безопасно, чтобы не допустить дальнейшего развития этой провокации, этого безумия со стороны командования корабля Великобритании», – сообщил Евменов, передает ТАСС.

Ранее он заявил, что инцидент с британским эсминцем представляет собой наглый вызов со стороны Великобритании.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender у берегов Крыма, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить».

Британский эсминец в среду нарушил морскую границу РФ вблизи Крыма. Чтобы выдворить его из территориальных вод, поднятой в воздух авиации пришлось применить предупредительное бомбометание. Российский МИД расценил нарушение границы как провокацию. Военные эксперты полагают, что вторжение корабля НАТО в российские территориальные воды носило разведывательный характер.