Что говорит Библия о питании христиан: является ли нездоровая еда грехом и какие продукты под запретом

В Библии еда не упоминается в контексте ее энергетической ценности или соотношения белков, жиров и углеводов. К тому же продукты, которые люди употребляли в ту эпоху, сильно отличаются от рациона тех, кто живет в двадцать первом веке. Поэтому Библию нельзя считать надежным источником информации в области диетологии. Однако в ней можно найти ответы на вопросы об отношении к питанию в христианстве и о том, является ли грехом увлечение вредными продуктами.

Необходимость еды для людей

Известно, что Господь – всезнающий учитель, способный дать ответ на любой вопрос. Современные исследования в диетологии и медицине подтверждают тот факт, что информацию о продуктах, которая упоминается в Библии, можно назвать правильной и точной.

Бог просил людей заботиться о собственном теле. Качественная, полноценная пища является частью этого важного процесса.

Апостол Павел призывал каждого отречься от всего, что вредит телу. Это утверждение касается алкогольных напитков, табака, а также нездоровой еды.

Хорошее питание необходимо для сохранения здоровья. Если человек стремится прославлять Господа и хочет иметь достаточно энергии для добрых дел, ему надо придерживаться правильного рациона.

Осуждает ли христианская религия тягу к вредным продуктам?

В Библии гораздо чаще рассматривается то, в каком количестве ест человек, чем то, что именно он употребляет.

Если личность не способна контролировать свои пищевые привычки, она, вероятно, проявляет несдержанность и в других сферах жизни, демонстрирует лень, осуждение, гнев. Никто не должен позволять повышенному аппетиту взять верх над собственной волей. В противном случае, еда создает проблемы в жизни человека. Однако Бог поможет справиться с трудностями. Если человек обращается к Нему и ищет поддержки, его молитвы будут услышаны, а просьбы – исполнены. Создатель даст каждому силы для того, чтобы преодолеть тягу к вредным продуктам.

Здоровье – главная ценность

В Библии нет упоминания о конкретных диетических рекомендациях. Но в ней подчеркивается важность соблюдения меры для того, чтобы тело (дар, полученный человеком от Господа) пребывало в нормальном физическом состоянии. Слабое здоровье делает человека медлительным, вялым, повышает риск возникновения травм и различных недугов. Причиной этой ситуации часто бывает неправильное питание, увлечение вредной едой. Постоянно испытывая физический дискомфорт, человек не может делать то, что ожидает от него Господь, служить Создателю.

В Библии также говорится о том, что надо сочетать умеренность с наслаждением пищей как дарами Бога в праздничные дни.

Человеку следует придерживаться здорового рациона. Но иногда позволять себе «праздничную» еду.

Вера и пищевые ограничения

Закон, который Господь даровал жителям Израиля, подробно сообщает о том, какую еду им разрешалось употреблять, а какая была под запретом. Однако современные христиане не придерживаются правил, которые перечислены в 11-й главе Левита. Хотя это не значит, что никаких ограничений в рационе не существует.

Еще до закона Моисея в христианской религии был запрет на употребление в пищу крови, мяса задушенных животных. Многие верующие до сих пор придерживаются этого ограничения. С чем оно связано?

Дело в том, что в эпоху раннего христианства большая часть мясных продуктов, которые продавались на рынке, были приготовлены для посвящения языческим божествам. Причем покупатели могли не знать об этом. Если человек отказывался от мяса, подготовленного для жертвы языческому богу, ему приходилось полностью исключать данный продукт из рациона.

Господь дал Ною закон, согласно которому нельзя есть плоть задушенных животных. Потому что из их тел не сливают кровь, а именно в ней содержится душа любого существа.

Вывод

Правильный рацион обеспечивает нормальную работу мозга, помогает эффективно осуществлять мыслительную деятельность, поддерживает гормональный баланс, высокое качество жизни. Хорошее здоровье предоставляет человеку возможность творить добрые дела, служить Богу.

Христианская религия подчеркивает, что важно сохранять доброжелательное, бережное и уважительное отношение к собственному телу. Для этого надо правильно и умеренно питаться.