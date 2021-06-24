Вопреки всему: королева Елизавета II продолжает хранить портрет принца Гарри и Меган Маркл

В минувшую среду Ее Величество приняла премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в Букингемском дворце. Эта встреча знаменательна по нескольким причинам. Во-первых, монарх и глава правительства встретились с глазу на глаз впервые с марта 2020 года – 15 месяцев они не общались тет-а-тет из-за пандемии коронавируса. Во-вторых, во время аудиенции Бориса Джонсона, прошедшей в одном из кабинетов резиденции Елизаветы, журналисты обратили внимание на портрет герцога и герцогини Сассекских, который оказался среди фотографий других членов королевской семьи.

Как отмечают СМИ, это официальное фото, которое было сделано на помолвку Меган Маркл и принца Гарри осенью 2017 года. И если посмотреть фотохронику встреч королевы в этом кабинете за последнее время, то можно понять, что портрет никогда и не убирали со столика у камина. Правда, сейчас переставили, и теперь, в отличие от фото принца Чарльза и Камиллы, принца Уильяма и Кейт Миддлтон, снимок Меган Маркл и принца Гарри чуть спрятан под букетом живых цветов.

Борис Джонсон и королева Елизавета II

Портрет Меган и Гарри на столике

Впрочем, репортеры все равно расценили наличие фотографии как признак того, что Меган и Гарри по-прежнему остаются “очень любимой частью семьи”, как и было сказано в заявлении Букингемского дворца после скандального интервью герцога и герцогини Сассекских Опре Уинфри.

Напомним, Меган Маркл и принц Гарри сложили свои полномочия в феврале прошлого года. Тогда они договорились с королевой Елизаветой II, что отойдут от дел на год, и бабушка принца Гарри была готова принять их обратно, когда они сочтут нужным. Однако супруги решили иначе. А 4 июня Меган Маркл и принц Гарри во второй раз стали родителями – у супругов родилась дочь. Малышка стала 11-й правнучкой королевы Великобритании и первой племянницей Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Родители объявили, что свою новорожденную дочь назвали Лилибет “Лили” Диана Маунтбеттен-Виндзор в честь прабабушки королевы Елизаветы и бабушки, принцессы Дианы. Многие британские подданные выразили недоумение по поводу имени Лилибет, и сочли, что назвать домашним, очень личным прозвищем королевы новорожденную девочку – “неуважение и грубость” по отношению к монарху. При этом, в ряде иностранных изданий появилась информации о том, что Гарри получил благословение от бабушки назвать дочь в ее честь.