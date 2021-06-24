Бренд GM возобновил производство Chevrolet Camaro 2021 года

В компании General Motors анонсировали возможность возобновления работ по производству новых спорткаров Chevrolet Camaro.

Эксперты констатировали, что вышеуказанная модель является одной из самых популярных на рынке США, тогда как ее серийным производством занимались на площадке в Мичигане. Кроме того, в компании объявляли, что возобновление производства состоится к 20 сентября, однако эти сроки удалось несколько скорректировать в сторону сокращения.

Ранее в компании указали, что причина приостановка производства Chevrolet Camaro заключается в том, что в наличии недостаточно чипов, обязательных для серийного выпуска. Вместе с тем эту проблему удалось решить раньше указанного срока, что положительным образом отразится на работе бренда.