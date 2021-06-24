Фитнес летом: больше пользы или вреда?



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Регулярные физические упражнения — лучшее, что человек может сделать для своего здоровья. Так считают специалисты Гарвардской медицинской школы, ВОЗ и других не менее авторитетных организаций. По их логике, заниматься спортом полезно в любой сезон, и лето не исключение. Тем более что хорошая погода — мощный естественный мотиватор встать наконец с дивана и выйти на свежий воздух.

В пользу тренировок под открытым небом утверждает множество исследований. Систематический обзор 133 научных работ показывает, что физическая активность на воздухе положительно влияет на здоровье: улучшает сердечно-сосудистую функцию, снижает риск некоторых видов рака, ожирения и диабета 2-го типа, способствует лучшему психо-эмоциональному состоянию человека и даже повышает качество жизни. Исследователи полагают, что все эти эффекты основаны на сочетании факторов: достаточный синтез витамина D, лучший доступ кислорода, посильная физическая активность, социализация. Анализ данных 2500 женщин из Биобанка Великобритании показал, что всего пара минут интенсивных упражнений на воздухе повышают шансы избежать остеопороза (по сравнению с женщинами, которые не утруждают себя активностями на природе).

Однако тот же научный обзор подчеркивает, что у фитнеса на природе есть и минусы. Исследователи отмечают более высокий риск травм, особенно при занятиях экстремальными видами спорта, например парапланеризмом. Но гораздо более популярные факторы, которые могут перечеркнуть достоинства фитнеса в жаркий день, — это высокая температура воздуха и негативное воздействие на кожу ультрафиолетовых лучей. В солнечную погоду организм вынужден тратить больше энергии на терморегуляцию, что неизбежно сказывается на самочувствии и продуктивности тренировки. Увеличивается потоотделение и артериальное давление, учащается пульс, кровь становится более густой из-за потери влаги, что увеличивает нагрузку на сердце.

Дмитрий Смирнов, фитнес-эксперт Men’s Health, автор книги “Фитнес для умных”:

“В среднем организм человека адаптируется к нетипичным климатическим условиям: жаре, холоду, пониженной или повышенной влажности — около 14 дней. Поэтому даже тренированным людям стоит снизить привычную нагрузку в зависимости от погоды и втягиваться в процесс тренировок постепенно”.

Чтобы избежать проблем со здоровьем и получить пользу от упражнений на свежем воздухе, эксперты советуют: