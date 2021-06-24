 

“Ну, поздравляйте нас”. Полякова рассказала о пополнении в их семье

24.06.2021, 11:06, Новости дня
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“Ну, поздравляйте нас”, – подписала она ролик. Певица не уточнила, скольких котят родила кошка, но, судя по фото, их как минимум два.

Скриншот: polyakovamusic / Instagram
Контекст:

1 июня Полякова сообщила, что кошка бенгальской породы, которую она подарила своей младшей дочери Алисе на день рождения в 2019 году, ждет котят. Семья певицы намерена оставить одного котенка себе, а остальных продать.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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