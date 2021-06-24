“Ну, поздравляйте нас”. Полякова рассказала о пополнении в их семье

“Ну, поздравляйте нас”, – подписала она ролик. Певица не уточнила, скольких котят родила кошка, но, судя по фото, их как минимум два.

Скриншот: polyakovamusic / Instagram

Контекст:

1 июня Полякова сообщила, что кошка бенгальской породы, которую она подарила своей младшей дочери Алисе на день рождения в 2019 году, ждет котят. Семья певицы намерена оставить одного котенка себе, а остальных продать.

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