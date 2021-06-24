“Чтобы понять, кто сильнее”. В Госдуме РФ предложили организовать футбольный матч между сборными РФ и Украины

По его словам, организовать поединок нужно для того, “чтобы понять, кто сильнее: Россия или Украина”. По мнению Свищева, “это довольно интересно, пусть даже товарищеский матч”.

В то же время, Свищев считает, что сравнивать команды не надо, так как “российская сборная в не самой лучшей форме”.

Контекст:

После аннексии Крыма РФ в 2014 году и ее агрессии на Донбассе УЕФА и ФИФА разводят украинские и российский команды и сборные по футболу по разным группам квалификационных, а также финальных частей турниров.

Украина и Россия встречались дважды на уровне национальных сборных команд в рамках отборочного турнира на Евро 2000. В сентябре 1998 года в Киеве Украина победила РФ со счетом 3:2, а через год сыграла вничью в Москве 1:1, оставив команду России за бортом турнира (Украина заняла второе место в группе, получив право играть в стыковых матчах для участия на Евро 2000).

На Евро 2020 сборная России победила в матче против Финляндии (1:0) и дважды крупно проиграла – Бельгии (0:3) и Дании (1:4). Как итог, команда финишировала на последнем месте квартета В, набрав три очка в трех поединках. По словам капитана сборной РФ Артема Дзюбы, команда “сама себе привозила голы на протяжении турнира”. “Любим себе приключения на жопу. Сегодня обкакались”, – пояснил поражение Дании Дзюба.

Сборная Украины вышла в 1/8 финала Евро 2020 благодаря победам сборных Испании и Швеции в группе E, с последней команда тренера Андрея Шевченко сыграет 29 июня в Глазго (Шотландия). В группе С Украина проиграла Нидерландам и Австрии и победила в поединке против Северной Македонии. В итоге украинская сборная финишировала на третьем месте квартета С, набрав три очка.

По мнению российского актера и певца Михаила Боярского, футбольная сборная Украины на Евро 2020 “намного сильнее” российской.

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