В Греции священник облил кислотой семь митрополитов

Священника, 39-летнего Теофилактоса Комбоса, задержали.

Митрополиты Никодим из Кассандреи, Каллиникос из Арты, Андреас из Дринополиса, Дионисий IV из Закинфа, Кирилл из Кифисии, Деметрий из Гумениссы и Антониос из Глифады были госпитализированы.

Кроме них, пострадали еще три человека – полицейский и два адвоката, присутствовавших на слушании, уточняет The Sun.

По меньшей мере одному из пострадавших митрополитов потребуется пластическая операция, двоих, вероятно, переведут из общей больницы в офтальмологическую клинику, сказал министр здравоохранения Греции Василис Кикилиас.

Нападение осудила президент Греции Катерина Сакелларопулу. “Я выражаю свое отвращение по поводу этого беспрецедентного инцидента и желаю пострадавшим скорейшего выздоровления”, – написала она в Twitter.

Επικοιν * νησα πριν απ * λ * γο με τον Μακαρι * τατο, ο οπο * ος με ενημ * ρωσε για την επ * θεση που δ * χθηκαν μ * λη του Συνοδικο * Δικαστηρ * ου στη Μον * Πετρ * κη. Εκφρ * ζω τον αποτροπιασμ * μου για το πρωτοφαν * ς αυτ * περιστατικ * και ε * χομαι ταχε * α αν * ρρωση των θυμ * των.

— President GR (@PresidencyGR) June 23, 2021

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