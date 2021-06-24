“Умные и хорошие люди должны рожать. Очень много дебилов вокруг, начиная с депутатов”. Горбунов показал объятия с беременной Осадчей
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“Замечательные воспоминания об Одессе!” – написал он.
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“Такие умные и хорошие люди должны рожать много детей. Пополнять золотой генофонд Украины. Потому что очень много дебилов вокруг, начиная с депутатов”, – отметила подписчица rpoloziuk.
Контекст:
18 апреля в эфире шоу “Голос країни” на “1+1” Катя Осадчая появилась в желтом платье с оборками на животе, чем спровоцировала слухи о беременности. А 1 мая в программе “Светская жизнь” на “1+1” телеведущая призналась, что ждет ребенка.
У Осадчей двое детей: 18-летний Илья и четырехлетний Иван.
Отец Ильи – бизнесмен Олег Полищук, Ивана – нынешний супруг Осадчей, ее коллега Юрий Горбунов. Пара оформила отношения незадолго до рождения сына. У Горбунова нет детей от первого брака.
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