“Умные и хорошие люди должны рожать. Очень много дебилов вокруг, начиная с депутатов”. Горбунов показал объятия с беременной Осадчей

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24.06.2021, 11:06, Новости дня
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“Замечательные воспоминания об Одессе!” – написал он.

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Публикация от Gorbunov Yuriy (@gorbunovyuriy)

“Такие умные и хорошие люди должны рожать много детей. Пополнять золотой генофонд Украины. Потому что очень много дебилов вокруг, начиная с депутатов”, – отметила подписчица rpoloziuk.

Контекст:

18 апреля в эфире шоу “Голос країни” на “1+1” Катя Осадчая появилась в желтом платье с оборками на животе, чем спровоцировала слухи о беременности. А 1 мая в программе “Светская жизнь” на “1+1” телеведущая призналась, что ждет ребенка.

У Осадчей двое детей: 18-летний Илья и четырехлетний Иван.

Отец Ильи – бизнесмен Олег Полищук, Ивана – нынешний супруг Осадчей, ее коллега Юрий Горбунов. Пара оформила отношения незадолго до рождения сына. У Горбунова нет детей от первого брака.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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