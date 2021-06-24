Ермак и Нуланд обсудили детали визита Зеленского в США

“Собеседники обсудили детали предстоящего визита президента Украины Владимира Зеленского в США по приглашению президента США Джо Байдена”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что Нуланд заверила Ермака в непоколебимой поддержке со стороны Вашингтона территориальной целостности и суверенитета Украины. Также США поддержали Украину в вопросах реализации Минских договоренностей по урегулированию ситуации на Донбассе.

Ермак проинформировал американских партнеров о внедрении реформ в Украине и рассказал о шагах по реализации европейских и евроатлантических стремлений государства.

“Заместитель госсекретаря США отметила важность продолжения начатых реформ для укрепления Украины, в частности реформы в сфере корпоративного управления и борьбы с коррупцией, и заверила в поддержке со стороны США этих усилий”, – добавили в ОП.

Контекст:

7 июня Зеленский и Байден провели второй телефонный разговор. Байден пригласил Зеленского в Белый дом этим летом, после того как президент США вернется из поездки в Европу. Зеленский поблагодарил Байдена за приглашение и заявил, что ожидает встречи в июле, чтобы обсудить пути расширения стратегического сотрудничества двух государств.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что встреча президентов планируется на конец июля 2021 года. Ожидается, что это будет полноценный официальный визит президента Украины в США.

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