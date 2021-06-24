 

Guardian – в Европе из-за распространения варианта «дельта» призвали ускорить темпы вакцинации

24.06.2021, 11:04, Новости дня
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Глава Европейского центра профилактики и контроля заболеваний Андреа Аммон призвала ускорить темпы вакцинации в Европе на фоне распространения крайне заразного варианта «дельта», пишет The Guardian. Согласно прогнозам, к концу лета на этот штамм коронавируса будет приходиться 90% новых случаев.


Reuters

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ЕCDC) выступил с призывом ускорить темпы вакцинации в Европе, поскольку, согласно прогнозам, к концу августа в странах-членах ЕС на крайне заразный вариант «дельта» будет приходиться 90% всех новых случаев, пишет The Guardian.

Глава организации Андреа Аммон заявила, что для людей, которым поставили одну дозу вакцины, по-прежнему существует риск заражения и госпитализации, и что нынешним летом данный штамм, вероятно, широко распространится среди молодёжи.

Как отмечает The Guardian, Аммон выступила со своим мрачным заявлением в то самое время, когда многие страны Евросоюза стремятся ослабить ограничения и с помощью COVID-паспортов упростить людям жизнь в плане поездок и путешествий.

Глава Европейского центра профилактики и контроля заболеваний также указала на то, что в Евросоюзе осталось слишком много не прошедших вакцинацию людей из более уязвимых возрастных групп.

По оценкам ECDC, без сохранения текущих ограничений по COVID-19 и без резкого ускорения темпов вакцинации может возникнуть волна заражений, смертей и госпитализаций, аналогичная той, что была прошлой осенью.



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