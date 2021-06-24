Spiegel – успехи «Талибана» усиливают нервозность среди немецких солдат накануне возвращения в Германию

«Талибан» практически без боя занимает всё новые территории и продвигается к крупному городу Мазари-Шариф на севере Афганистана. Как отмечает немецкий журнал Der Spiegel, это происходит крайне не вовремя для бундесвера, который планирует завершить отвод войск из страны до конца июня и особенно уязвим сейчас, когда военная техника в основном уже отправилась в Германию. Боевики заявляют, что не намерены мешать международным войскам, однако тревожность среди военных растёт.



Reuters

В последние дни перед отходом из Афганистана бундесверу приходится настраиваться на усиление безопасности, пишет немецкий журнал Der Spiegel.

Командир Ансгар Мейер и отправленная в Афганистан для обеспечения безопасного вывода войск команда сил специального назначения с растущей тревогой наблюдают за тем, как «Талибан»* с лёгкостью продвигается к окраинам Мазари-Шарифа. Никто сейчас не рассчитывает на нападение «Талибана» на немецкий лагерь, однако нервозность растёт не только среди рядовых военнослужащих.

Ещё в понедельник «Талибан» опубликовал в Twitter фотографию, на которой боевики были запечатлены у западных ворот города. Таким образом, они находились всего в 20 км от немецкого полевого лагеря и лишь в нескольких минутах езды на машине от центра крупного города.

На первый взгляд безобидный кадр, изображающий боевика с автоматом Калашникова, вызвал в городе так много беспокойства, что немецкий спецназ мобилизовал афганское спецподразделение «888». Вскоре после этого прибытие военных к городским воротам превозносилось в Twitter как победа.

Даже если предшествующий инцидент был, скорее, рекламной акцией «Талибана», положение с безопасностью на севере Афганистана за последние дни заметно ухудшилось, отмечает издание. День за днём «Талибан» почти без сопротивления завоёвывал всё новые районы в зоне действия бундесвера. Местные силы безопасности сдавались без боя, зачастую даже примыкали к боевикам. Несколько крупных городов сейчас фактически окружены силами «Талибана».

Представитель «Талибана» в эти дни был уверен в победе и одновременно циничен. «Занять крупные города, такие как Мазари-Шариф, не является нашей первой целью, сейчас мы завоёвываем настолько много районов, насколько это возможно», — заявил он вечером в понедельник в телефонном интервью Der Spiegel. По словам представителя «Талибана», боевики при этом сделают всё возможное, чтобы международные войска не пострадали. «Мы видим, что они начали отвод войск, и не будем мешать вам в этом нападениями или задерживать вас».

Стратеги бундесвера надеются, что «Талибан» будет придерживаться этой линии до конца июня. Действительно, уже на протяжении ряда месяцев со стороны боевиков не совершалось нападений на военных НАТО. Вместо этого они обрушились против афганских сил безопасности. По словам опытного офицера бундесвера, для «Талибана» сейчас важно дать понять, что афганская армия и правительство в Кабуле больше ничего не могут им противопоставить. К сожалению, последние дни доказали, что это не просто попытка выдать желаемое за действительное.

На официальном уровне бундесвер реагирует почти преувеличенно спокойно, пишет Der Spiegel. Представитель оперативного командования через новостные агентства сообщил, что войска наилучшим образом подготовлены ко всем возможным сценариям. Вместе с нациями-партнёрами можно в любой момент отреагировать на «угрозы для контингента». Несмотря на это, бундесвер предусмотрительно мобилизовал резервные силы в Германии, чтобы в случае чего иметь возможность перебросить их в Афганистан.

Как сообщается в статье, для бундесвера наступление «Талибана» происходит крайне не вовремя. До конца июня войска должны освободить местный лагерь, после этого примерно 700 военнослужащих, которые сейчас ещё находятся в Афганистане, должны вылететь обратно в Германию. С тактической точки зрения войска сейчас особенно уязвимы, потому что обычно доступная высокотехнологичная аппаратура, как, например, разведывательные беспилотники, давно упакованы и отправлены в Германию.

При оценке ситуации командиру Мейеру приходится полагаться, в первую очередь, на подразделение спецназа, отправившего в Афганистан два десятка человек. В основном по телефону они пытаются каждый день получать через свои контакты в афганской армии надёжную информацию. Группа спецназа сама назвала себя The Last 20 — «Последние двадцать». Она вернётся в Германию вместе с последним немецким транспортным самолётом, который должен покинуть Афганистан в конце июня.

Беспокойство у военнослужащих вызывает вопрос о том, вмешаются ли в крайнем случае США, как это происходило раньше, и будут ли в кратчайшее время отправлены на подмогу боевые самолёты, если в этом возникнет необходимость. Военные несколько дней назад внимательно следили за тем, как афганские силы специального назначения на севере страны безуспешно запрашивали у США поддержку с воздуха. После того как американцы, сославшись на плохую погоду, не отправили боевых самолётов, «Талибан» уничтожил всё подразделение. При этом погиб и известный во всём Афганистане командир группы, пишет немецкий журнал Der Spiegel.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.