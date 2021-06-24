 

France 24 – ВОЗ выразила озабоченность смягчением антиковидных мер на Евро-2020

24.06.2021, 11:04, Новости дня
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обеспокоилась вопросом безопасности чемпиона Европы по футболу: некоторые принимающие страны решили увеличить число зрителей на стадионах, передаёт France 24. При этом индийский вариант коронавируса продолжает распространяться по Европе, и канцлер Германии Ангела Меркель призвала футбольные организации «вести себя ответственно».

По всей Европе чемпионат Европы по футболу является радостным событием: фанаты празднуют возвращение спорта и ощущения нормальной жизни. Однако среди органов здравоохранения появляются сомнения.

ВОЗ стала последней организацией, которая подняла вопрос о безопасности чемпионата. В её официальном заявлении говорится, что организация обеспокоена смягчением антиковидных ограничений в некоторых принимающих странах. Орган ООН не называет никого конкретно, но его заявление появилось после того, как Великобритания объявила, что полуфинал и финал на стадионе «Уэмбли» смогут посетить 60 тысяч фанатов — больше запланированных 40 тысяч.

Это происходит на фоне распространения варианта «дельта» по стране. Немецкий канцлер Ангела Меркель призвала футбольные организации, цитирую, «вести себя ответственно».

АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ, канцлер Германии: Я не думаю, что полные стадионы являются хорошей идеей. И я поддерживаю любую инициативу со стороны британского правительства по введению санитарных мер. Это зона варианта (коронавируса. — ИноТВ), и это означает, что передвижение там очень ограничено.

Тем временем правительство Великобритании настояло на том, чтобы все владельцы билетов прошли строгий медицинский осмотр, в том числе предоставили отрицательный тест или доказательство прохождения полной вакцинации за две недели до матча. В других странах Европы также решили максимально расширить вместимость стадионов. В Будапеште «Пушкаш Арена» может принять 68 тысяч человек, а в Дании разрешённое число зрителей увеличили с 16 до 25 тысяч. При этом власти утверждают, что выявлено по крайней мере 29 новых случаев заболевания, связанных с проведением чемпионата.

Дата выхода в эфир 23 июня 2021 года.



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