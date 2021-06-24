 

В России за сутки выявили более 20 тысяч новых случаев заражения COVID-19

24.06.2021, 10:58, Разное
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Оперативный штаб сообщил о 20 182 новых заразившихся за сутки. У 15,1% из них болезнь протекает без симптомов. Полностью выздоровели 13 505 человек, умерли от осложнений, вызванных ковидом, 568 пациентов.

Новые случаи подтвердили в 85 регионах страны. Тройка регионов с наибольшим приростом инфицированных осталась прежней: Москва (8 598 новых случаев), Московская область (2 308 новых случаев) и Санкт-Петербург (1 143 новых случая).

Таким образом, за весь период пандемии COVID-19 в России подхватили 5,3 миллиона человек. Жертвами инфекции стали 131,4 тысячи пациентов. Вылечились и покинули больницы 4,9 миллиона россиян.

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что сегодня нет планов вводить локдаун из-за ухудшения ситуации c коронавирусом в России. Он добавил, что не располагает информацией о намерении какого-либо региона объявлять карантин.

Материал дополняется.



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