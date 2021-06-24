Москвичам разрешили посещать летние кафе без QR-кода до 12 июля

Летние кафе и веранды в Москве можно будет посещать без QR-кода с 24 июня по 11 июля, следует из указа мэра столицы Сергея Собянина.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале мэра и правительства Москвы 24 июня.

«Установить, что с 24 июня 2021 года по 11 июля 2021 года (включительно) допускается посещение сезонных летних кафе при стационарных предприятиях общественного питания без предъявления QR-кода», – говорится в указе.

Отмечается, что детей в сопровождении взрослых, предъявивших QR-код, будут пускать в кафе и рестораны в Москве без QR-кодов.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому посещение кафе и ресторанов в Москве с 28 июня возможно только для посетителей, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный тест или сделали прививку. Также с 22 июня вводится временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек.

Также система QR-кодов для посещения заведений общепита вводится с 28 июня в Подмосковье, исключение составляют летние веранды.