 

Москвичам разрешили посещать летние кафе без QR-кода до 12 июля

24.06.2021, 10:40, Новости дня
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Летние кафе и веранды в Москве можно будет посещать без QR-кода с 24 июня по 11 июля, следует из указа мэра столицы Сергея Собянина.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале мэра и правительства Москвы 24 июня.

«Установить, что с 24 июня 2021 года по 11 июля 2021 года (включительно) допускается посещение сезонных летних кафе при стационарных предприятиях общественного питания без предъявления QR-кода», – говорится в указе.

Отмечается, что детей в сопровождении взрослых, предъявивших QR-код, будут пускать в кафе и рестораны в Москве без QR-кодов. 

Ранее мэр столицы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому посещение кафе и ресторанов в Москве с 28 июня возможно только для посетителей, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный тест или сделали прививку. Также с 22 июня вводится временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек.

Также система QR-кодов для посещения заведений общепита вводится с 28 июня в Подмосковье, исключение составляют летние веранды.



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