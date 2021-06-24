 

Главком ВМФ назвал инцидент с британским эсминцем провокацией

24.06.2021, 10:40, Новости дня
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Инцидент с британским эсминцем представляет собой наглый вызов со стороны Великобритании, Лондон должен дать оценку действиям своего корабля, сообщил главнокомандующий Военно-морским флотом РФ адмирал Николай Евменов.

«Это наглый вызов. Английская сторона должна дать оценку действиям экипажа, провести расследование. Мы же соблюдаем все нормы международного морского права», – сказал он, передает РИА «Новости».

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender у берегов Крыма, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить».

Британский эсминец в среду нарушил морскую границу РФ вблизи Крыма. Чтобы выдворить его из территориальных вод, поднятой в воздух авиации пришлось применить предупредительное бомбометание. Российский МИД расценил нарушение границы как провокацию. Военные эксперты полагают, что вторжение корабля НАТО в российские территориальные воды носило разведывательный характер.  



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