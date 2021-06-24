 

Nord Stream 2 AG заявилась на сертификацию в качестве независимого оператора газопровода

24.06.2021, 10:40, Новости дня
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Компания-оператор проекта строительства газопровода «Северный поток – 2» – Nord Stream 2 AG – подала заявку на проведение в предупредительном порядке сертификации в качестве независимого оператора транспортной системы, говорится в сообщении компании.

Заявка подана в соответствии с законом об энергетической промышленности Германии (WnWG) на основании запроса Федерального сетевого агентства Германии (Bundesnetzagentur – BNetzA), передает ТАСС.

При этом Nord Stream 2 AG отмечает, что компания продолжает свои текущие судебные и арбитражное разбирательства в отношении принятых в 2019 году поправок к Газовой директиве ЕС, а именно пытается обжаловать в германских судах отказ в удовлетворении ходатайства об освобождении от применения положений Газовой директивы. Производство по этому делу в настоящее время ведется в Высшем земельном суде Дюссельдорфа.

Также в настоящее время в Суде справедливости ЕС находится на рассмотрении апелляция Nord Stream 2 AG об отмене Газовой директивы и продолжается арбитражное разбирательство, касающееся нарушений Договора к Энергетической хартии со стороны ЕС ввиду изменений к Газовой директиве.

«Заявка на проведение сертификации компании Nord Stream 2 AG не означает какого-либо изменения или смягчения правовой позиции компании Nord Stream 2 AG в отношении измененной Газовой директивы или целей, которые она продолжает твердо преследовать в вышеупомянутых судебных и арбитражном разбирательствах», – подчеркивает Nord Stream 2 AG.

4 июня президент РФ Владимир Путин объявил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» завершена. Также Путин заявил, что для США было просто бессмысленно вводить новые санкции против «Северного потока – 2», поскольку первая нитка трубопровода уже достроена. 10 июня оператор «Северного потока – 2» начал старт пусконаладочных работ на первой ветке.



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