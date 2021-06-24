 

Дизайнер показал на рендере электрический пикап Honda Ridgeline будущего

24.06.2021, 10:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Художник продемонстрировал рендеры, которые раскрывают один из вариантов исполнения обновленного грузовика Honda Ridgeline.

В свою очередь, руководство японской компании до сих пор не подтверждало факт выполнения работ по обновлению легендарной модели. По снимкам Ridgeline имеет достаточно радикальное исполнение кузова. В передней части установили светодиодную оптику и новую решетку радиатора. Также автомобиль имеет буксировочную лебедку и крик, позволяющие выбираться из сложных участков.

Встроенные в капоте вырезы позволяют с легкостью рассмотреть установленные амортизаторы. Кроме того, новинка получила аккумуляторные батареи, которые применили в нижней части кузова. Технические параметры электрогрузовика пока не озвучены.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.08 / Индия может отказаться от совместных с Россией военных учений

26.11 / Ответ на “недружественные действия”. Украина введет спецпошлины на импорт стальных продуктов из Беларуси

25.05 / Роскомнадзор пригрозил замедлить работу Google. Поисковик обязали удалить запрещенный контент

22.03 / От COVID-19 умер изобретатель аппликационных устройств Ляпко

01.10 / Mercedes-Benz отзывает в РФ 1 055 автомобилей

25.01 / В Польше назвали условия для въезда в страну без прохождения карантина

20.08 / Варшава должна общаться с Белоруссией независимо от её лидера, но и о России не забывать

24.05 / Стартовало предварительное голосование «Единой России»

02.07 / В мире: Эрдоган делает новый шаг по воссозданию Османской империи

31.12 / Белоруссия договорилась о покупке азербайджанской нефти

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика