Дизайнер показал на рендере электрический пикап Honda Ridgeline будущего

Художник продемонстрировал рендеры, которые раскрывают один из вариантов исполнения обновленного грузовика Honda Ridgeline.

В свою очередь, руководство японской компании до сих пор не подтверждало факт выполнения работ по обновлению легендарной модели. По снимкам Ridgeline имеет достаточно радикальное исполнение кузова. В передней части установили светодиодную оптику и новую решетку радиатора. Также автомобиль имеет буксировочную лебедку и крик, позволяющие выбираться из сложных участков.

Встроенные в капоте вырезы позволяют с легкостью рассмотреть установленные амортизаторы. Кроме того, новинка получила аккумуляторные батареи, которые применили в нижней части кузова. Технические параметры электрогрузовика пока не озвучены.