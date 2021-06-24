Daymak презентовала модель Spiritus

Известный бренд Daymak официально презентовал перед широкой публикой свой первый электрокар, которому дали название Spiritus.

Главным преимуществом транспортного средства является опция добычи криптовалюты. Осуществлять такую функцию удается при помощи фирменного бортового компьютера. Новинка электрокара Spiritus сможет приятно удивить и внешним видом, тогда как ее стоимость на рынке составит от 18 до 149 тысяч евро.

Предельная скорость электрической модели достигает 200 км в час. Предложенный экземпляр оснащается уникальной конструкцией, предполагающей три колеса, способствующие максимальной маневренности транспортного средства. Технические параметры данной модели пока не объявлены производителем.