 

Бренд Компания BAIC запустил продажи внедорожника BJ40

24.06.2021, 10:20, Новости дня
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На китайском рынке приступили к продажам нового внедорожника BAIC BJ40.

Специалисты позиционируют транспортное средство в качестве прямого конкурента для более дорогих моделей Jeep Wrangler и Toyota Land Cruiser. Приобрести модернизированный внедорожник на китайском рынке можно по цене от 1,9 миллиона рублей за минимальную комплектацию в пересчете на местную валюту.

Известно, что под капотом внедорожника установили 2-литровый двигатель с турбиной на 218 л.с. мощности. В максимальной модификации BAIC BJ40 получил улучшенный агрегат с мощностью 321 л.с. Вместе с тем новинка оснащается механической или автоматической коробкой передач в разных комплектациях. С такими характеристикам усредненный расход топлива достигает 10,6 литров на 100 километров пути.



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