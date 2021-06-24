Ученые нашли доказательства влияния SARS-CoV-2 на мужскую репродуктивную систему



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В прошлом году ученые из Турции описали механизм потенциального влияния коронавируса на мужскую фертильность. Чтобы попасть в организм человека, SARS-Cov-2 при помощи шиповидного белка связывается со специфическими рецепторами на поверхности клеток АПФ-2. В этом ему помогает фермент TMPRSS2 (мембрано-связанная сериновая протеаза): он участвует в активации этого белка. Научные работы демонстрировали, что рецепторы АПФ-2 и TMPRSS2 активны в яичках, придатках яичка и простате. То есть, коронавирус потенциально может инфицировать основные органы мужской половой системы.

Позже исследователи из Германии получили убедительные доказательства этой гипотезы. Они проанализировали влияние инфекции на мужскую фертильность, оценив маркеры воспаления, окислительного стресса и качество спермы у мужчин детородного возраста с подтвержденным COVID-19. У всех участников показатели были значительно снижены по сравнению с контрольной группой.

Новое исследование провели ученые из Университета Техаса, которые в лабораторных условиях инфицировали коронавирусом хомяков. Этих грызунов часто используют для моделирования течения COVID у людей. Частицы SARS-CoV-2 были обнаружены в семенниках всех зараженных хомяков в течение первой недели, однако позже уровень вирусной нагрузки постепенно снижался. Специалисты предположили, что этот процесс может происходить также у всех мужчин с COVID-19, от легкой до тяжелой формы.

В подтверждение своих выводов авторы исследования отметили, что пациенты с коронавирусом нередко жалуются на боли в паховой области и яичках, у некоторых из них снижался уровень тестостерона. Кроме того, во время вскрытия тел умерших от COVID-19 выявило нарушение работы тестикул на клеточном уровне.

«Крайне важно изучить, как он может повлиять на тестикулы, оценить влияние на тяжесть заболевания и репродуктивную функцию, а также возможность передачи половым путем», — сообщили авторы исследования.