Диетолог Будаковская назвала напитки, восстанавливающие работу печени

Врач-диетолог Алина Будаковская пояснила о напитках, которые способствуют восстанавлению полноценной работы печени. Она посоветовала на постоянной основе употреблять тыквенный и морковные соки.

В моркови, как и в других овощах желтого и оранжевого цвета, имеется много каратиноидов. Они существенно снижают пагубное действие токсинов. Дневная норма сока из данных продуктов составляет 250 мл. Врачи советуют выбирать овощные соки с содержанием свеклы. В даном продукте содержатся вещества, предотвращающие раковые заболевания. Овощ способствует омоложению клеток печени.

Полезным напитком является минеральная вода средней или же высокой солености. Такая жидкость уменьшает напряжение желчного пузыря и в целом подавляет воспалительные процессы. Здоровые люди должны употреблять воду за полчаса до полноценного приема пищи.

Не стоит забывать о пользе натурального кофе, поскольку он активизирует выделение многих ферментов. Однако разрешается употреблять не более двух-трех чашек напитка.

Источник: fedpress.ru