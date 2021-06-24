 

В Бразилии зарегистрирован рекордный для страны суточный прирост больных COVID-19

24.06.2021, 10:08, Новости дня
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Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), это рекордный для страны показатель. До этого рекорд составлял 100 тыс. новых случаев, его устанавливали еще 27 марта.

С начала эпидемии, по данным минздрава, в Бразилии подтвердили уже 18,17 млн случаев COVID-19. По этому показателю страна уступает лишь США (33,2 млн) и Индии (30 млн).

23 июня в Бразилии зафиксировали 2392 смерти среди инфицированных коронавирусом.

Всего с начала эпидемии скончалось 507 тыс. больных. Это 2,8% от всех случаев.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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