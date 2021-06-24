 

СБУ обыскивает офис ОПЗЖ, кабинеты соратников Медведчука и дом его тещи

24.06.2021, 10:08, Новости дня
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По его словам, силовики обыскивают партийный офис, кабинеты и жилища ближайших соратников нардепа от политсилы Виктора Медведчука.

“В этот раз с обысками приехали ещё и к маме жены Медведчука и на полном серьезе пытаются найти доказательства государственной измены зятя”, – написал Кузьмин.

Нардеп назвал очевидным тот факт, что под видом обысков прокуратура проводит “своеобразные акции устрашения, призванные запугать и деморализовать Медведчука и членов его семьи, а вовсе не отыскать новые доказательства”.

“Фактически власть совершает новые преступления против Медведчука и действует при этом с особым садистским удовольствием, – добавил Кузьмин.

Контекст:

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила сегодня, что Медведчуку и другому нардепу от ОПЗЖ Тарасу Козаку подписали подозрение в госизмене и покушении на хищение национальных ресурсов в оккупированном Крыму.

Медведчук – один из самых богатых депутатов Верховной Рады. Он входит в топ-100 самых богатых украинцев по версии журнала Forbes. Издание оценило его состояние в $620 млн, он занимает 12-е место в рейтинге. Политик известен своими связями в Россией, он кум президента РФ Владимира Путина.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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