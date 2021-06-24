“Животик!”, “Ляля”. Брежнева засветила округлившиеся формы в облегающем платье

“Вчера на дорожке открытия фестиваля “Жара” в золотых джунглях”, – написала она.

Певица предстала в белом облегающем платье на тонких бретелях и с высоким разрезом.

“И поцелуй для вас, как всегда”, – завершила она пост.

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Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)

“Животик!” – отметила подписчица _natalia_1986_.

“Веруня, ты такая ляля”, – написала mekheda4.

Контекст:

Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) была участницей группы “ВИА Гра”, продюсером которой является нынешний супруг Брежневой, Константин Меладзе, в 2003–2007 годах. После ухода из группы начала сольную карьеру.

Она мать двоих детей. Ее старшей дочери Софии 30 марта исполнилось 20 лет. Она родилась в отношениях с украинским бизнесменом Виталием Войченко. Отцом младшей дочери Сары (2009) является украинский бизнесмен Михаил Киперман. Пара развелась в 2012 году после шести лет брака.

22 октября 2015 года она вышла замуж за продюсера Константина Меладзе. Общих детей у них пока нет.

Фестиваль “Жара” проводится в Москве с 23-го по 27 июня. Он впервые проходит в России. До этого, начиная с основания в 2016 году, регулярно проходил в Баку (Азербайджан).

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