Больше 5 млн. человек стали миллионерами во время пандемии – Credit Suisse

Отмечается, что в то время, как многие бедные люди стали еще беднее, число миллионеров во всем мире увеличилось на 5,2 млн и к концу 2020 года достигло 56,1 млн. Восстановление фондовых рынков и стремительный рост цен на недвижимость помогли увеличить их благосостояние.

Общее количество миллионеров по оценке Credit Suisse может быть выше оценок других организаций, поскольку оно включает как инвестиционные, так и неинвестиционные активы, такие как дома, занимаемые владельцами, поясняет британская телерадиокомпания BBC.

В исследовании также сообщается, что общее мировое богатство выросло на 7,4%, а число лиц со сверхвысоким уровнем собственного капитала (имеющие инвестиционные активы более $30 млн) в мире выросло в 2020 году на 24%, что является самым быстрым темпом роста с 2003 года.

Экономист и автор доклада Энтони Шоррокс заявил, что пандемия оказала “острое краткосрочное влияние на мировые рынки”, но добавил, что это “в значительной степени изменилось к концу июня 2020 года”.

“Мировое богатство не только оставалось стабильным перед лицом таких потрясений, но и фактически быстро увеличивалось во второй половине года”, – цитирует его BBC.

В Украине, по данным Forbes, в 2020 году самые богатые украинцы увеличили свой капитал на 42%.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В связи с карантином, введенным для борьбы с распространением вируса, во многих странах были закрыты предприятия, что спровоцировало масштабный экономический кризис. По оценкам МВФ, это самый серьезный кризис со времен Великой депрессии.

В МВФ заявляли, что в 2020 году глобальная экономика из-за пандемии коронавируса уменьшилась на 3,5%.

Мировая экономика восстанавливается после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, быстрее, чем ожидалось, заявил 20 марта заместитель директора МВФ Джеффри Окамото.

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