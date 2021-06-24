 

Больше 5 млн. человек стали миллионерами во время пандемии – Credit Suisse

24.06.2021, 10:08, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Отмечается, что в то время, как многие бедные люди стали еще беднее, число миллионеров во всем мире увеличилось на 5,2 млн и к концу 2020 года достигло 56,1 млн. Восстановление фондовых рынков и стремительный рост цен на недвижимость помогли увеличить их благосостояние.

Общее количество миллионеров по оценке  Credit Suisse может быть выше оценок других организаций, поскольку оно включает как инвестиционные, так и неинвестиционные активы, такие как дома, занимаемые владельцами, поясняет британская телерадиокомпания BBC.

В исследовании также сообщается, что общее мировое богатство выросло на 7,4%, а число лиц со сверхвысоким уровнем собственного капитала (имеющие инвестиционные активы более $30 млн) в мире выросло в 2020 году на 24%, что является самым быстрым темпом роста с 2003 года.

Экономист и автор доклада Энтони Шоррокс заявил, что пандемия оказала “острое краткосрочное влияние на мировые рынки”, но добавил, что это “в значительной степени изменилось к концу июня 2020 года”.

“Мировое богатство не только оставалось стабильным перед лицом таких потрясений, но и фактически быстро увеличивалось во второй половине года”, – цитирует его BBC.

В Украине, по данным Forbes, в 2020 году самые богатые украинцы увеличили свой капитал на 42%.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В связи с карантином, введенным для борьбы с распространением вируса, во многих странах были закрыты предприятия, что спровоцировало масштабный экономический кризис. По оценкам МВФ, это самый серьезный кризис со времен Великой депрессии.

В МВФ заявляли, что в 2020 году глобальная экономика из-за пандемии коронавируса уменьшилась на 3,5%.

Мировая экономика восстанавливается после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, быстрее, чем ожидалось, заявил 20 марта заместитель директора МВФ Джеффри Окамото.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

11.08 / Тихановскую из Беларуси вывезли по указанию властей

22.08 / Guardian – «трата драгоценного времени» — в Брюсселе всё больше сомневаются в возможности договориться с Лондоном по брекситу

26.08 / NTD – фитнес-центры в Мексике из-за карантина превращаются в закусочные

23.01 / Боррель выразил сожаление по поводу задержаний в России на акциях в поддержку Навального

10.12 / Сябитова отреагировала на приговор жениху из «Давай поженимся!» за педофилию

02.09 / Белорусы Крыма упрекнули Тихановскую в повторении украинской пропаганды

30.12 / Панасюк: После отстранения Тупицкого предлагаю выдавать Конституцию из мягкой бумаги, чтобы президенту и его поддакивателям было легче ее использовать

06.03 / Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью украинцев в аварии в Польше

18.02 / Число случаев коронавируса в мире превысило 110 млн

22.06 / Пассажиров состава метро в Петербурге вывели на поверхность через тоннель

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика