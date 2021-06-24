 

Некоторые россияне рискуют остаться без пенсии в июле – подробности

24.06.2021, 10:00, Разное
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Профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Г.В. Плеханова Юлия Финогенова рассказала, что с начала следующего месяца вступят в силу требования закона “О национальной платежной системе”. Пенсии в России будут перечислять на карту “Мир”, или, если ее нет, на вклады или счета с возможностью пополнения и снятия.

По словам эксперта, некоторые граждане рискуют остаться без июльских денег, если у них отсутствует карта “Мир”, а также нет счета или вклада. Финогенова посоветовала россиянам заняться их оформлением и направить необходимые реквизиты в отделение Пенсионного фонда до 1 июля.

В комментарии агентству “Прайм” специалист отметила, что если человек не хочет пользоваться услугами банка, то у него по-прежнему есть право получать пенсию в России через почту. В случае если гражданин не может сам явиться в отделение, доставлять выплаты на дом будет почтальон.

Также Финогенова успокоила всех россиян, которые не успевают оформить карту “Мир” в нужный срок. Она заверила, что пенсии в России не пропадут. Так, Сбербанк откроет текущий счет, с которого можно снять деньги, лично посетив офис. Также есть возможность перевести деньги на счет новой карты “Мир” онлайн.

Ранее “Дни.ру” рассказали, какие категории граждан могут получать пенсии в России максимального размера. Все подробности – здесь.



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