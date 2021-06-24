 

Житель Симферополя задержан за сбор данных для спецслужб Украины

24.06.2021, 9:42, Новости дня
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Сотрудники ФСБ РФ задержали жителя Симферополя, подозреваемого в сборе данных о полетах российской военной авиации для спецслужб Украины, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

«Федеральной службой безопасности РФ вскрыта и пресечена противоправная деятельность жителя Симферополя, действовавшего в интересах разведывательных органов Украины. В течение длительного времени российский житель с использованием специального антенного и приемного оборудования получал по заданию спецслужб Украины информацию о полетах российской военной авиации», – сообщили в ЦОС, передает ТАСС.

В ФСБ подчеркнули, что данные сведения «планировалось использовать против безопасности Российской Федерации». Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»).

В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По ст. 275 УК РФ предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы.



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