 

Автоматизированный корабельный комплекс связи «Рокот» показали на МВМС-2021

24.06.2021, 9:42, Новости дня
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Работу автоматизированного комплекса связи «Рокот», обеспечивающего безопасный обмен информацией между кораблями и береговыми службами, продемонстрировали на Международном военно-морском салоне (МВМС-2021).

«Комплекс предназначен для обеспечения связи корабля с береговыми объектами, корабельно-катерным составом и летательными аппаратами, судами и береговыми объектами в системе глобальной морской системы безопасности и морской подвижной службы. Благодаря модульной конструкции комплекс может быть масштабирован для установки как на малые корабли, так и на авианосцы», – приводит ТАСС сообщение пресс-службе холдинга «Росэлектроника» Ростеха.

«Рокот» разработан специалистами НИИ «Нептун» (входит в «Росэлектронику»). С помощью комплекса можно передавать большие массивы данных, а также телеметрию, видео, голосовые сообщения и электронную почту. Кроме того, комплекс обеспечивает внутрикорабельную связь.

Отличительной особенностью «Рокота» является управляющая информационная система «Нептун-ИУС-Р», построенная по технологии SDR (Software Defined Radio). Она обеспечивает обмен информацией по широкому спектру каналов связи, включая спутниковую радиосвязь Ku-диапазона, сотовую связь стандарта GSM, радиосвязь в КВ- и УКВ-диапазоне и широкополосных сетях.

Автоматизированный корабельный комплекс «Рокот» уже устанавливается на российские пограничные сторожевые корабли.

X Международный военно-морской салон проходит с 23 по 27 июня в Санкт-Петербурге в КВЦ «Экспофорум».

Накануне на салоне было объявлено, что в РФ начали разрабатывать двигатель для перспективного российского фрегата.



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