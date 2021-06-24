Простое приспособление для избавления сада от муравьев. Можно легко сделать своими руками

Муравьи на садовом участке — настоящая катастрофа. Они появляются на огороде не одни, а вместе с другими вредителями, которые заражают растения бактериальными и грибковыми заболеваниями. Поэтому ежегодно каждый огородник начинает борьбу с навязчивыми муравьями. Способов защиты у садоводов множество, и у каждого способа есть свои положительные и отрицательные стороны. Но некоторые средства могут не помочь, если не соблюдены все правила. Однако существует способ, который никогда не подводит.

Чем вредны муравьи

Муравьи считаются основными вредителями в саду. Они не только могут испортить посевы, но и привести с собой тлю, которая уничтожает растения и заражает их бактериальными и грибковыми заболеваниями. При выращивании ягоды муравьи могут попортить большую часть урожая.

Защищаем плодовые деревья от муравьев

Чаще всего садоводы и огородники используют ловчие пояса. Они в какой-то степени доказали свою эффективность, но все же пояс не настолько универсальное средство, как все считают. Это связано с тем, что такие ловушки работают только в сухую погоду. После первого дождя средство от муравьев необходимо будет менять. А также под поясом кора дерева не дышит и не просыхает, начинает преть, гнить, трескаться и отслаиваться, что ведет к присоединению болезней.

Опытные садоводы давно заметили минусы таких ловушек и начали использовать конусы для ловли муравьев. Благодаря конусовидному поясу кора дерева продолжает дышать, не преет. Воздух спокойно циркулирует по дереву, а назойливые муравьи не могут выбраться из ловушки.

Для создания конуса понадобится вспененный полиэтилен. Его еще используют в качестве утеплителя. Отрежьте прямоугольный кусок и обвяжите им ствол дерева под наклоном, формируя так называемую юбочку. Завяжите сооружение шпагатом. Удалите лишний материал и скрепите шов степлером. Не делайте конус слишком большим. Длины 5-10 сантиметров будет достаточно.

Затем поднимите ловушку кверху и внутреннюю часть намажьте клеем. Опустите аккуратно юбочку и промажьте клеем и внешнюю часть. По мере загрязнения пояса его необходимо обновлять.

Насекомые, попадая во внутреннюю часть ловушки, прилипают к клею и не могут больше выбраться. Плюс такого пояса в том, что клей сохраняет свои свойства и не подсыхает. А также на ловушку не влияют погодные условия.