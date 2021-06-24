“Он должен сидеть в тюрьме”: Бритни Спирс рассказала, как на протяжении 13 лет обходился с ней отец

Вчера, 23 июня, в верховном суде Лос-Анджелеса состоялось долгожданное слушание, на котором впервые за долгое время певица Бритни Спирс лично обратилась к суду и судье Бренде Пенни с заявлением. 39-летняя поп-звезда, которая с 2008 года находится почти под полной опекой своего отца Джейми Спирса, потребовала отменить опеку и выдвинула ряд обвинений. Заранее подготовленное 20-минутное заявление Бритни зачитала в виртуальном режиме, по телефону. И хотя в зале суда было запрещено использовать любые гаджеты и вести видео- и аудиозапись, многие высказывания Спирс были обнародованы.

Так, Бритни обвинила своих опекунов в абьюзе, сравнив опекунство над ней с рабством. Она сказала, что отец “контролирует ее жизнь на 100 000%”.

Я солгала всему миру, сказав, что я счастлива и все в порядке. Я не счастлива и не в порядке, я не могу спать, я так зла, я безумна, и я в депрессии. Я не возвращалась в суд столько времени, потому что думала, что люди мне не поверят… Неправильно заставлять меня делать то, чего я не хочу. Это опекунство должно закончиться. Я искренне верю, что оно жестоко… Мой отец и все те, кто причастен к этому опекунству, в том числе мой менеджмент, должны сидеть в тюрьме, – сказала певица.

Бритни Спирс и ее отец Джейми Спирс

В своем заявлении Бритни Спирс также озвучила несколько шокирующих деталей. Например, ее “заставляли выступать” в Лас-Вегасе, даже когда она была серьезно больна, а после того, как артистка захотела уйти в творческий отпуск, ее насильственно начали “лечить” литием.

Это сильный наркотик. Если его принимать больше пяти месяцев, может развиться умственная неполноценность. Я чувствовала себя как будто пьяной, не могла ни о чем поговорить ни с мамой, ни с папой. За мной смотрели шесть разных медсестер. Моя семья ничего не делала, – добавила певица. По словам Спирс, ее опекуны контролируют не только профессиональную, но и личную жизнь. Так, Джейми Спирс предпринял максимум усилий, чтобы разлучить дочь с бойфрендом, бодибилдером Сэмом Асгари. Без согласия отца певица не может ни выйти замуж за возлюбленного, ни родить от него ребенка.

Мне вставили внутриматочную спираль, чтобы я не забеременела. Сейчас я хочу выйти замуж и родить ребенка. Я хотела вынуть спираль и завести ребенка, но опекун не разрешил мне. Они не хотят, чтобы я рожала, – пожаловалась Спирс.

Бритни Спирс и Сэм Асгари

Бритни заявила, что, работая с 17 лет, заслужила отдых и право на личное счастье. Она намерена бороться до конца, и, если будет необходимо, она подаст в суд на всех членов своей семьи.

Это опекунство приносит мне гораздо больше вреда, чем пользы. Я заслуживаю права на собственную жизнь, я всю жизнь работала. Я заслуживаю перерыва в два-три года. Я пережила травму. Я просто хочу вернуть себе свою жизнь, – сказала Бритни. Также, как заявила Бритни, сейчас “живет, как а реабилитационном центре”, общаясь с психотерапевтами через день. Певица понимает, что ей “действительно нужна терапия”, и она намерена прибегать к ней не более одного раза в неделю.

Напомним, после нервного срыва в 2008 году, который был вызван расставанием с мужем Кевином Федерлайном и смертью тети певицы, Бритни была госпитализирована и после этого суд передал права на опеку над ней и ее финансами ее отцу до 2023 года. С тех пор певица не может самостоятельно принимать важных решений и даже водить машину. Поклонники звезды уверены в заговоре ради финансового контроля над ее многомиллионным состоянием и организовали в соцсетях движение #свободуБритни, к которому в разное время присоединялись знаменитости – Сара Джессика Паркер, Кортни Лав, Майли Сайрус, Бетт Мидлер и многие другие.