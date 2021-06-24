Компания Hongqi презентовала седан E-QM5

Премиальный китайский бренд Hongqi официально рассекретил модернизированный электрокар Hongqi E-QM5.

Усовершенствованный седан оснащается прожекторами на боковой части бампера, а также светодиодной оптикой узкой формы. В салоне позаботились о комфорте для водителя и пассажиров, примени регулировку наклона с электроприводом. Также среди новшеств в седане E-QM5 установили выдвижную подставку для ног.

Отличительной особенностью указывают четырехзонный климат-контроль и цифровую приборную панель. Под капотом электрического седана E-QM5 установили силовую установку на 136 л.с. Автомобиль способен преодолеть на электротяге до 430 километров.