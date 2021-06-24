 

Компания Hongqi презентовала седан E-QM5

24.06.2021, 9:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Премиальный китайский бренд Hongqi официально рассекретил модернизированный электрокар Hongqi E-QM5.

Усовершенствованный седан оснащается прожекторами на боковой части бампера, а также светодиодной оптикой узкой формы. В салоне позаботились о комфорте для водителя и пассажиров, примени регулировку наклона с электроприводом. Также среди новшеств в седане E-QM5 установили выдвижную подставку для ног.

Отличительной особенностью указывают четырехзонный климат-контроль и цифровую приборную панель. Под капотом электрического седана E-QM5 установили силовую установку на 136 л.с. Автомобиль способен преодолеть на электротяге до 430 километров.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

23.08 / Россия и Турция заключили контракт на второй комплект С-400

11.11 / Тихановская заявила, что белорусская оппозиция не будет вести с вдастями диалог об изменениях к конституции

04.07 / Умер советский фантаст Евгений Войскунский

10.05 / В Луганской области у пенсионера нашли арсенал оружия

01.04 / РФПИ договорился о производстве в Китае более 100 млн доз «Спутника V»

24.10 / В РПЦ раскритиковали предложение ввести налог на бездетность

15.09 / Минздрав ФРГ заявил об интересе к российской вакцине от коронавируса

16.12 / В Андах обнаружили 20 ранее неизвестных видов животных и растений

21.07 / На Украине заявили о необходимости собирать больше налогов

15.10 / Глава парламента Кипра ушел в отставку после скандала с «золотыми паспортами»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика