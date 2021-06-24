Changan поделилась информацией о модели CS55 Plus

Китайский автогигант Changan готовится к серийному выпуску обновленного паркетника Changan CS55 Plus.

Начало выпуска автомобиля состоится уже в следующем месяце, однако приобрести усовершенствованный кроссовер CS55 Plus станет возможным к следующему месяцу. Известно, что модель оснастили современной решеткой радиатора, светодиодной оптикой и стильными бамперами. Передняя часть кузова отличается предусмотренным выступом для нового обвеса. В салоне кроссовера CS55 Plus применили улучшенный мультимедийный комплекс и цифровую приборную панель.

Из технических параметров следует указать установленный 1,5-литровый бензиновый мотор, но в компании пока не раскрывают его уровень мощности. Новинка получила 7-ступенчатоую автоматическую коробку передач.