 

Changan поделилась информацией о модели CS55 Plus

24.06.2021, 9:22, Новости дня
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Китайский автогигант Changan готовится к серийному выпуску обновленного паркетника Changan CS55 Plus.

Начало выпуска автомобиля состоится уже в следующем месяце, однако приобрести усовершенствованный кроссовер CS55 Plus станет возможным к следующему месяцу. Известно, что модель оснастили современной решеткой радиатора, светодиодной оптикой и стильными бамперами. Передняя часть кузова отличается предусмотренным выступом для нового обвеса. В салоне кроссовера CS55 Plus применили улучшенный мультимедийный комплекс и цифровую приборную панель.

Из технических параметров следует указать установленный 1,5-литровый бензиновый мотор, но в компании пока не раскрывают его уровень мощности. Новинка получила 7-ступенчатоую автоматическую коробку передач.



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