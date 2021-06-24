Названы ускоряющие старение кожи продукты

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24.06.2021, 9:12, Разное
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Ученые назвали продукты, постоянное употребление которых ускоряет старение кожи. На этот процесс влияет не только длительное пребывание на солнце, но и некоторые пищевые привычки.
В первую очередь, необходимо отказаться от алкоголя. Он способствует обезвоживанию, а это негативно сказывается на здоровье коже. К тому же появляются сильные отеки, влияющие на потерю коллагена. В повседневном меню необходимо сократить число потребляемой острой пищи. Такие блюда отрицательно сказываются на коже, склонной к розацеа. Кровеносные сосуды человека расширяются и появляются красные пятна.

Старение организма происходит быстрее, если человек часто ест сладости. В итоге организм вырабатывает конечные продукты гликирования, а они повреждают коллаген.

Опасным для организма является употребление обработанного мяса. В нем содержится большое количество жиров, сульфитов и натрия. Все это приводит к обезвоживанию организма. В блюдах необходимо избегать добавления маргарина, поскольку в нем содержится очень много трансжиров.

Источник: fedpress.ru



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